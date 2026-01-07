“Cambios mínimos” son los que promulgará la gobernadora Jenniffer González Colón “en las próximas semanas” en su gabinete de gobierno, a un año de haber iniciado su mandato.

“Van a haber unos cambios en unas agencias que tenemos funcionarios interinos, que van a pasar a propiedad, y posiblemente funcionarios que estén en algunas agencias que los vayamos a mover a otros, porque han demostrado tener una capacidad extraordinaria para manejar unos asuntos. Y eso lo debemos estar viendo este mismo en las próximas semanas”, sentenció la funcionaria, durante una conferencia que realizó en La Fortaleza para firmar una ley que designa a SER de Puerto Rico como un Patrimonio del Pueblo.

La primera ejecutiva no mencionó la posibilidad de destituir a algún jefe de agencia.

Insistió, en sus declaraciones, que serán “mínimos” los cambios que realizará en este inicio de su segundo año como gobernadora.

Estableció que, en general, “me siento satisfecha con el equipo de gabinete que tengo”.

González Colón juró al cargo de gobernadora el 2 de enero de 2025. Para esa fecha, no tenía todos sus nombramientos completados.

Fueron mínimos los funcionarios que quedaron de la pasada administración de Pedro Pierluisi al mando de alguna agencia. Destaca la directora del Instituto de Ciencias Forenses, María Conte, y que el director de Carreteras, Edwin González Montalvo, pasó a ser secretario de Transportación y Obras Públicas.

La mayoría de los percances que tuvo con su gabinete durante el pasado año fueron porque el Senado no dio paso a los nombramientos. Destacaron las designaciones a Estado de Verónica Ferraiouli, así como a Justicia de Janet Parra.

Otro nombramiento que estuvo todo el año pasado en controversia fue el del secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Su primera nominada, Natalia Catoni, no pasó el cedazo del Senado.

González Colón nominó a la hija del expresidente del Senado, Charlie Rodríguez, Valerie Rodríguez Erazo. Esta fue despedida a finales de año, luego de que hiciera críticas por alegados ataques “internos” que recibía de parte de otros compañeros de gobierno, tras haber ganado una demanda contra la empresa LUMA Energy.