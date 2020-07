La comisionada residente Jenniffer González dijo hoy que el pueblo puertorriqueño impediría que la isla sea vendida a otro país, esto en aparente alusión a declaraciones atribuidas al presidente Donald Trump, en declaraciones escritas donde habla de indignación con aquellos que defienden la colonia.

“Nuestro pueblo jamás permitiría ser vendido, nos uniríamos de frente a defender lo nuestro, pero igual de indignante es que puertorriqueños sigan defendiendo la colonia y la separación”, dijo González.

Un “Se Vende” a Puerto Rico tras María

La comisionada parece aludir a la historia de The New York Times que en una entrevista con la exsecretaria de Seguridad Nacional, la republicana Elaine C. Duke, quien dijo que Trump cuestionó si era posible vender Puerto Rico, esto poco después del azote del huracán María. A esto, el rival de la comisionada en el Partido Popular Democático, Aníbal Acevedo Vilá, exigió a González precisar si todavía apoyaba al presidente.

En sus declaraciones de hoy, González no responde si le quita o mantiene su apoyo al presidente, y parece no creerle al reportaje del Times, para luego afirmar que Puerto Rico es una posesión de Estados Unidos.

“Algunos políticos de izquierda se indignan oportunamente y piden reacciones ante alegados comentarios sobre Puerto Rico. Utilizan esto para crear controversias y así llamar la atención ante la falta de temas u obras que presentar”. Les recuerdo que mientras la Constitución federal se refiera a los territorios como posesiones de los Estados Unidos, el término aplica a catalogar posesiones como propiedad”, dijo González.

La comisionada entonces habla de la estadidad para Puerto Rico. “Algunos que empujan mantenernos en este indigno estatus de posesión y colonia pretenden perpetuar este estatus de discriminación. Por eso cada vez es más relevante resolver nuestro futuro político de manera final y permanente con la estadidad. Mientras sigamos siendo una colonia el futuro de Puerto Rico no está en nuestras manos. Aquellos que dicen que hoy tenemos una relación bilateral o especial con los Estados Unidos, les digo que los tiempos han cambiado y tenemos que garantizar la unión permanente. La mentira del ELA ha sido desenmascarada por presidentes de ambos partidos nacionales, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en múltiples decisiones en los pasados años y el Congreso. En noviembre está en juego nuestra relación permanente con los Estados Unidos. Aquellos que quieren el No, buscan que a Puerto Rico lo vendan. El Sí, garantiza la única unión permanente”.

“Puertorriqueño no pongas en juego el futuro de la isla con los que buscan la soberanía de la separación. ¿Qué más muestras quieren? Que los Estados Unidos pueda deshacer su relación con Puerto Rico, es una realidad jurídica y por eso es que el resolver el asunto del estatus es tan urgente para todos los puertorriqueños que vivimos en nuestra Isla”, agregó la presidenta del Partido Republicano en Puerto Rico.

La funcionaria concluyó sus declaraciones con una exhortación al pueblo a votar a favor de la estadidad en la consulta del próximo 3 de noviembre.