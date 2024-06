Carolina - Tras hacer una marca bajo su nombre y el de su compañero de papeleta, Elmer Román, la precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, se expresó confiada en que el pueblo que “me ha llevado hasta aquí” le dará la victoria en la contienda primarista que encabeza junto al gobernador Pedro Pierluisi.

“El pueblo me lo pidió, mi base de partido me lo pidió. Estuve en la calle, estuve en la isla visitando por más de un año y ese fue el sentir del pueblo. Todavía, al día de hoy, veo ese respaldo en la calle, así que, aquí estamos y ahora le compete la voluntad al pueblo de Puerto Rico. Yo acepté el reto que el pueblo me dio, ahora es solamente acatar la voluntad del pueblo y de Dios”, aseveró.

Fue casi al filo de la 1:00 p.m. que González llegó a ejercer su derecho al voto a la escuela Salvador Brau, en Carolina, junto a su esposo José Yovín Vargas y su madre, Nydia Colón. Tras conversar con los medios de comunicación de país, se dirigió al colegio de votación y unos 15 minutos después estaba haciendo públicas sus papeletas.

“Estoy feliz. Mi partido a mí me ha dado muchas oportunidades. Yo fui presidenta de la juventud a los 14 años de edad y jamás esperé que un día yo fuera a estar en la papeleta a la gobernación y hoy el tiempo, el pueblo y Dios me ha llevado hasta aquí. Así que, que sea la voluntad de Dios y que el pueblo de Puerto Rico vote y seleccione lo mejor para Puerto Rico”, dijo tras emitir el sufragio.

La progenitora de González dijo estar un poco “ansiosa”. “Esto está en manos de Papa Dios porque él es que decide todo, pero yo confío en que ella va ser electa y que va a cumplir con todo porque ella conoce las necesidades de nuestro pueblo y para eso se ha preparado”, dijo Colón.

Fue el 28 de septiembre de 2023 cuando González hizo público su interés en aspirar por la candidatura a la gobernación por la Palma, retando así al gobernador Pierluisi. En aquel entonces, dijo a través de un mensaje grabado que Puerto Rico iba “por mal camino”, expresión que provocó reacciones en contra entre miembros de la colectividad.

Hoy, casi nueve meses después, González sostiene que es la mejor opción para el país. “Cuando anuncié mi candidatura hablé de un cambio para Puerto Rico, hablé de un gobierno que le resuelva a la gente, de un gobierno ágil, de un gobierno con sentido de urgencia y sensibilidad y hoy es el día que el pueblo de Puerto Rico tiene para escoger, a mi juicio, la gran diferencia”, puntualizó.

“Si quiere quedarse como está, con los apagones, con los aumentos en el agua, con los aumentos en la luz o si quiere un gobierno que le resuelva, y eso es lo que se le vota hoy. Si quieren quedarse como están, pues está la opción del gobernador y si quieren una opción de cambio, está el capitán Elmer Román y esta servidora”, subrayó.

A pesar de los contratiempos que han surgido durante la primera parte de la jornada, como la falta de energía y la supuesta falta de funcionarios de su campaña en los colegios de votación, González se expresó confiada en que la intención de cada elector se hará valer. “Yo no tengo preocupación con eso, antes de votaba sin una máquina y se sabían los resultados”, expuso.

“Yo tengo ahí, no solamente una batería de abogados, sino voluntarios que están en las mesas y funcionarios de mi partido que han estado históricamente ahí defendiendo los votos de Pierluisi y de otra gente en las múltiples elecciones. Así que, es el mismo grupo de trabajo que en este momento estamos enfrentados en unas primarias, pero luego de hoy, en noviembre, vamos todos juntos a una elección general”, señaló.

González, a su vez, rechazó las denuncias de falta de funcionarios y dijo que esas expresiones forman parte de una estrategia de la oposición. “En el caso mío son todos voluntarios, no hay nadie obligado”, expuso.

Referente a los votos por adelantado y la incertidumbre que existe con la contabilización de cerca de 20,000 de estos sufragios que aun no han sido recibidos en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), González sostuvo que espera que el proceso culmine sin sombras. No obstante, dijo que cualquier alegación de fraude será analizada por su equipo electoral.

“Yo voy ahacer valer la ley y el reglamento para que se cuente cada voto y la intención del elector”, afirmó. Un total de 122,001 electores solicitaron votar adelantado por correo: 84,240 del PNP y 37,761 del PPD.

A las denuncias hechas más tempranas por el director de campaña del gobernador, Edwin Mundo, quien alegó que representantes de González en los colegios vestían camisetas alusivas a la campaña, González reconoció que habían comprado unas t-shirts con el logo de la colectividad. La situación, sin embargo, se resolvió.