Bayamón - El alcalde Ramón Luis Rivera Cruz ejerció su derecho al voto en la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) confiado en que saldrán airosos los precandidatos a la gobernación y a la comisaría residente, Jenniffer González y Elmer Román, respectivamente.

Además, Rivera Cruz apuesta a que la colectividad se unirá tras la contienda primarista para ganar las elecciones generales.

“Lo que me dice la calle, lo que he estado viendo por los pasados días, las encuestas, los trabajos de campo y lo que he estado viendo esta mañana en los colegios (de votación), Jenniffer debe prevalecer esta noche”, dijo a su llegada al centro de votación en la urbanización Monte Claro.

Rivera Cruz no quiso ofrecer porcentajes sobre cómo entiende quedaría la contienda por la gobernación, donde González se enfrenta al incumbente gobernador Pedro Pierluisi. “Esta noche el PNP tiene una nueva candidata a la gobernación camino al 5 de noviembre”, abundó.

El veterano ejecutivo municipal de Bayamón destacó que todas las encuestas que ha visto “mantienen al frente” a González. “Con ella, el PNP tiene una persona en la papeleta con el deseo, el entusiasmo, la voluntad y carácter para dirigir los destinos de Puerto Rico”, enfatizó.

Ve posible la unidad tras las primarias

A preguntas de la prensa sobre si cree que sea posible la unidad en el PNP tras las primarias, sobretodo por la campaña tan fuerte que han tenido los precandidatos a la gobernación, Rivera Cruz respondió en la afirmativa, tomando como ejemplo otra contienda memorable en la colectividad.

Rivera Cruz se refirió a la contienda del 2008 entre los exgobernadores Luis Fortuño y Pedro Rosselló. Tras una dura campaña llena de epítetos, Fortuño venció a Rosselló y luego ganó las elecciones generales.

“El PNP es un partido que ya está acostumbrado a las primarias y a esa participación amplia. Segundo, hubo una primaria anterior a esta que todo el mundo entendía que se iba a acabar el partido y fue la de Fortuño contra Pedro Rosselló, que eran dos figuras extraordinarias”, dijo.

“(En esa ocasión), el partido se unió y ganamos las elecciones. Lo mismo va a ocurrir hoy cuando Jenniffer González gane la candidatura a la gobernación esta noche. Ya usted verá que en las próximas semanas se darán los pasos correspondientes camino al 5 de noviembre”, abundó.

Insistió en que, de camino a las elecciones generales, el PNP “va a estar sólido detrás de la figura de Jenniffer González, con todo el equipo de trabajo, para ganar las elecciones”.