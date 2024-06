Al menos once centros de votación han confrontado interrupciones en el servicio eléctrico durante el proceso de primarias, dijo esta tarde, la presidenta alterna del Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera.

Indicó sin embargo, que el proceso de votación no se ha afectado.

“Son situaciones que hemos podido atender, en caso de que no haya servicio (energético), hay máquinas de reemplazo. También hemos estado llevando generadores en algunos de los casos y en otros, se ha restablecido el servicio. Tenemos comunicación directa con LUMA (Energy)”, indicó Padilla Rivera en declaraciones a GFR-Media desde el salón habilitado para la prensa en la sede de la CEE, en Hato Rey.

Entre los centros de votación que no tenían electricidad mencionó la Escuela Juan José Ozuna, en San Juan, Escuela Aurora, en San Juan y el Centro Comunal Villa Esperanza, en Caguas. De momento, no pudo identificar las restantes ocho unidades electorales que no tenían electricidad.

Sostuvo además, que las máquinas de escrutinio no deben afectarse pues “tienen baterías y aunque no haya servicio eléctrico el proceso electoral no se ha interrumpido”.

En torno al conteo del voto adelantado, la Presidenta alterna de la CEE dijo que el Partido Nuevo Progresista (PNP), “tiene mayor volumen y se encuentran escrutando todavía”.

Cerca de las 2:00 de la tarde, la funcionaria hizo un llamado a los electores a que se movilicen a votar. “Todavía están a tiempo, los centros de votación cierran a las 5:00 de la tarde y tengan paciencia. Hemos visto filas largas, es un proceso que requiere tiempo”, indicó Padilla Rivera.