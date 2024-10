La comisionada residente en Washington y candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González publicó la tarde de este viernes el vídeo del momento de su parto de gemelos a principios de 2024.

Fue a través de Instagram que la líder del PNP decidió compartir el clip en el que se ve el momento que nacen sus bebés al que acompañó con el calce de “16 de febrero de 2024″, refiriéndose al día en que nacieron sus hijos.

La publicación del vídeo se da luego de que el pasado jueves la candidata a la gobernación tuviera un encontronazo con el candidato al Senado por Proyecto Dignidad, César Vázquez quien supuestamente una vez más volvió a poner en duda su embarazo.

Luego del vídeo, González también publicó un extenso mensaje:

“Aunque a través de los años he compartido algunas experiencias de mi vida ya fuera con la intención de compartir alguna alegría o algo que creyera que podía tener algún valor de lección o estímulo para otras personas, siempre he tratado de reservar aspectos personales muy íntimos al resguardo de los afanes de mi vida pública que mi labor política trae. Sin embargo, en días recientes, un candidato político en presencia de otras personas que han sido testigos de este acto de desfachatez de volver a cuestionar la legitimidad de mi proceso de gestación y con ello mi maternidad, comenzó diciendo la comisionada residente en referencia a Vázquez.

“Tal vez lo ha hecho con intención de herirme o solo por buscar alguna ventajería política o simplemente su visión sobre el rol de la mujer, minimizando y pisoteando nuestras capacidades de poder ser madres a la misma vez que desarrollamos carreras plenas”, siguió diciendo en su mensaje.

“Sin importar las razones que hayan motivado su nueva actuación increíblemente insensible y mezquina, con su falso cuestionamiento de mi embarazo, jamás en mi vida pensé que tendría que compartir públicamente un recuerdo personal que grabó mi esposo y que resulta tan íntimo para nuestra familia. Se trata del momento que di a luz a mis hijos mediante una cirugía de cesárea. Yo amé la experiencia completa de mi maternidad, desde la gestación y el parto, hasta el hermoso proceso de amamantarlos, cuidarlos y comenzar a criarlos”, terminó diciendo.

La controversia entre César Vázquez y Jenniffer González se remonta a octubre de 2023 cuando el también presidente de Proyecto Dignidad aludió en la emisora radial WKAQ-580, que era “otra mujer” quien cargaba en su vientre a los hijos de González Colón, refiriéndose a que esta había optado por un vientre subrogado aunque decía públicamente que estaba embarazada de gemelos.

“Hay gente que está preguntando si realmente está embarazada o es otra mujer la que lleva esos niños. ¿Tú estarías dispuesto a hacerle esa pregunta? Para que Puerto Rico sepa si hay integridad verdadera”, comentó Vázquez en esa entrevista.

Posteriormente,tras una ola de críticas, y luego de que el doctor de la comisionada residente enviara un documento certificando que esta estaba embarazada, el candidato se retractó y pidió disculpas.

Sin embargo, un año despúes, el tema parece no haber sido superado.

Y es que según narró González Colón en entrevista con el referido espacio radial, ayer cuando saludaba a quienes estuvieron presentes en el debate por la candidatura a la comisaría residente en Washington DC., que se celebró en WAPA Televisón, Vázquez se le acercó y volvió a cuestionar su embarazo.

“Durante el debate a comisionado residente el candidato (al Senado por Proyecto Dignidad, César Vázquez) fue a saludarme, cosa que devolví el saludo. Sin embargo, vino también a cuestionarme que yo no había dado a luz a mis hijos, que yo tenía un vientre subrogado. Yo creo que ya hay que ponerle un punto final a esto, es una falta de respeto”, precisó la también presidenta del PNP.

González Colón se expresó “indignada” por todavía, tras haber traído a sus hijos al mundo, seguir dando explicaciones sobre su proceso de gestación.

“Cuestionar mi barriga, mi embarazo y que di a luz a mis hijos, a mí me indigna”, dijo.

“¡Es un atrevido!”, agregó molesta.

La candidata aprovechó para enviar un mensaje a las mujeres que militan en Proyecto Dignidad.

“Como mujer me tiene que indignar que un candidato político sea tan canalla. ¿Debería cuestionarle el embarazo a una mujer? Cuestionar si yo parí o no parí a mis hijos. Ya está bueno. Yo he visto en mi carrera política tanto, pero nunca había visto una cosa tan baja, de llegar a una cosa como esta”, precisó.

“Yo creo que este señor no tiene ninguna dignidad para aspirar a ningún cargo… Si esta es la calidad, y esto es lo que representa ese partido, el Pueblo de Puerto Rico debe repudiarlo, las mujeres deben repudiarlo”, cerró diciendo.