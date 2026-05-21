En su segundo Mensaje de Situación de Estado, la gobernadora Jenniffer González Colón aseguró este jueves que llegó “el tiempo de menos promesas y más ejecución”.

Por ello, centró su discurso en los logros alcanzados en términos de disciplina fiscal y ejecución gubernamental, principalmente en áreas como finanzas públicas, seguridad, energía, vivienda, salud y desarrollo económico. Mientras, prometió nuevamente emprender una lucha por la estadidad ante el Congreso.

“Hoy vengo a rendirles cuentas, con métricas y éxitos medibles”, le dijo a los legisladores, reunidos en el hemiciclo de la Cámara de Representantes.

La gobernadora entró al recinto que presidió vestida de amarilla. Fue recibida por vítores de “4 años más”.

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Lo primero que hizo fue una oración para encomendarse a Dios.

Aseguró que “no se puede gobernar sin Dios”.

El eje principal del discurso fue el presupuesto consolidado de $33,570 millones que presentó ante la Legislatura en los pasados días, incluyendo $13,180 millones del Fondo General. Destacó que, con su propuesta, Puerto Rico alcanzaría el segundo presupuesto balanceado certificado por la Junta de Supervisión Fiscal, algo que describió como esencial para eventualmente salir del ente fiscal.

González Colón afirmó que este presupuesto incluye $44 millones para cumplir con el aumento salarial prometido a los Policías desde el 1 de julio, así como anunció la asignación de $20 millones al Departamento de Corrección y Rehabilitación para también “garantizar el aumento salarial a oficiales correccionales”.

“Tengo que decir que todavía me faltan los bomberos. Pero, de eso vamos a hablar más adelante”, estipuló. En ninguna otra parte del mensaje se habló de un posible aumento para estos trabajadores públicos.

Habló de fondos para el pago de cuido hijos de la clase trabajadora que no aplica para ayudas federales, y fondos para los municipios, incluidos para la contratación de ama de llaves.

Destacó, además, que ha encaminado una demanda para eliminar el contrato a la empresa LUMA Energy.

“La cancelación del contrato de LUMA ya está encaminada”, aseguró, al exponer que es “un contrato abusivo”.

Expuso que ya buscan un nuevo operador, pues el sistema eléctrico del país es importante para impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida.

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González Colón también aseguró que ha estabilizado el sistema de energía eléctrica y ha promulgado la conversión de plantas generatrices de combustible a gas natural para disminuir la tarifa del servicio de energía eléctrica.

Aludió a que sus promesas de alivio contributivo ya se sienten en el bolsillo del pueblo.

De hecho, González Colón arrancó su mensaje estableciendo que logró emitir el cheque de alivio contributivo prometido. Recordó que ayer, miércoles, se enviaron los primeros cheques a 221,381 por un monto de $100 millones.

“Hoy ya se está sintiendo en el bolsillo de nuestra gente”, precisó, al prometer que “antes de que termine el mes de mayo lo recibirán más de 640,000 contribuyentes”.

Dijo haber recibido múltiples mensajes de texto en el que le indicaban que no pensaban que este alivio contributivo se fuese a hacer realidad.

“Pero, para Dios no hay nada imposible… Cuando me dicen no puedo, ahí es que más duro trabajo para lograr las metas”, manifestó.

Sin embargo, insistió en la aprobación de la reforma contributiva que presentó en enero pasado “para por fin tenerse un merecido alivio contributivo”.

Otros logros de los que habló fueron que el desempleo está en un 5.6% que es “el más bajo sostenido” en la Isla, la creación de 5,700 empleos nuevos en manufactura, de una alta efectividad de la Policía al ejecutar “más de 10,000 arrestos, ocupado más de 800 armas ilegales e incautado más de 6,000 kilogramos de cocaína y 5 kilogramos de fentanilo”, mejoras en la educación con más escuelas bilingües y la salud pública con la próxima construcción de un Hospital de Trauma, una inversión “histórica” para mejorar el servicio de agua potable, así como que se han entregado 2,100 títulos de propiedad, “cantidad nunca antes lograda”, entre otras cosas.

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La primera ejecutiva no dejó a un lado su insistencia en luchar por la consecución de la estadidad para Puerto Rico.

“Les recuerdo que tenemos que ir al Congreso a pedir dádivas como ciudadanos de segunda clase, en lugar de recibir lo que nos correspondería automáticamente si fuésemos un estado. Es por ello que convocaré a que vayamos nuevamente a DC a radicar una nueva legislación para que se reconozcan los resultados electorales de 2024 a favor de la estadidad”, manifestó.

Otros anuncios que hizo fue la asignación de $1 millón de manera recurrente para la organización SER de Puerto Rico, así como que el próximo 7 de julio se lanzará el módulo de finanzas y compras del gobierno. “Así podremos publicar nuestros estados financieros a tiempo”, auguró.

También anunció que “el próximo año, Puerto Rico será Socio Principal de FITUR 2027, la plataforma turística más importante del mundo que nos representará un impacto de más de $90 millones en nuestra economía y nos abre la puerta al mercado europeo”.

Dijo que, para mover el turismo, andan en busca de más puertos en los municipios costeros para que lleguen cruceros.