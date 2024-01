Aunque sin llegar al punto de un endoso categórico, la actual comisionada residente en Washington y precandidata a la gobernación en Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, expresó este lunes que espera que la campaña primarista del Partido Republicano, al que pertenece a nivel nacional, se enfile en favor de la candidatura a la presidencia de Nikki Haley.

Tras la salida de la contienda en los pasados días, primero del empresario Vivek Ramaswamy, y luego del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quedan en campaña en la primaria republicana como principales contendientes el expresidente Donald Trump y Haley, exembajadora de los Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y exgobernadora de Carolina del Sur.

A preguntas de la prensa sobre a cuál de los dos candidatos a la presidencia por el Partido Republicano respaldaba, González sostuvo que su atención principal estaba en las primarias y elecciones en Puerto Rico, así como su embarazo, pero dejó ver su preferencia por Haley.

“Como he dicho desde el día uno, yo tengo mis manos llenas aquí en Puerto Rico. Estoy corriendo un embarazo y estoy corriendo unas primarias, así que no tengo el tiempo para meterme en una campaña presidencial como lo he hecho en el pasado, que estuve involucrada en muchas de esas campañas presidenciales”, afirmó González, agregando que “tampoco soy delegada a la Convención Nacional (Republicana)”.

“Vamos a esperar. A mí me gusta muchísimo la embajadora y exgobernadora Nikki Haley en lo personal, a quien conozco. No respaldé al presidente Trump. Así que yo espero que al final del camino las aguas lleguen a su nivel y ojalá Nikki Haley pueda fortalecer su candidatura, pero no voy a estar involucrada en esa campaña”, agregó, en declaraciones ofrecidas luego de una conferencia en la que se inauguró un novedoso programa de modelado y simulación en la Atlantic University, gracias a una subvención del Departamento de Educación federal.

“Sabía que iban a obligar” a “Quiquito” a quitarse

En otro tema de política, pero en este caso relacionado con las campañas para las elecciones de noviembre en Puerto Rico, González indicó que no le sorprendía que el representante José “Quiquito” Meléndez se haya retirado de la contienda para aspirar a comisionado residente por el Partido Nuevo Progresista (PNP), aprovechó para resaltar las credenciales del capitán naval y exsecretario de Estado, Elmer Román, quien estará aspirando a esa posición en Washington como parte de su campaña a gobernación.

La salida de Meléndez dejó al senador William Villafañe como único candidato a la silla en Washigton acompañando la aspiración a la reelección del gobernador Pedro Pierluisi, y se estaría enfrentando a Román en las primarias del PNP.

El gobernador Pierluisi había evitado endosar a Meléndez o Villafañe, pero ante la salida de la contienda del primero, ofreció su respaldo al senador.

“Yo desde el día uno, cuando vi que había dos candidatos, sabía que iban a obligar al representante Meléndez a quitarse de la contienda, como en efecto pasó. Aunque él diga otras cosas, eso se veía venir, así que no me extraña en lo más mínimo el que se dé este tipo de respaldo”, comentó González.

“Yo no tengo nada malo que hablar del senador William Villafañe, pero entiendo que el capitán Elmer Román tiene el mejor resumé, la mejor capacidad, los mejores contactos para ser el puesto de comisionado residente, más allá de cualquier candidato de cualquier partido político en Puerto Rico”, afirmó.

“Yo creo que eso (las credenciales de Román) le añade a Puerto Rico, y lo hemos estado viendo en las visitas que está haciendo, desde ya visitando el Congreso, desde las oportunidades que está recibiendo en la calle, el respaldo de la gente. Así que estoy bien confiada de que la gente le va a dar la oportunidad al capitán Elmer Román de moverse como comisionado residente”, agregó.

Más allá de candidaturas, González indicó que en la mañana del lunes se llevó a cabo “una primera reunión de campaña” con los equipos de la campaña del gobernador Pierluisi y de su campaña, junto a la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, para que, “dentro de esta primaria, podamos tener las reglas claras, de cómo va a correr, el que somos hermanos en la misma colectividad, y que podamos como partido enfocarnos lo que es el voto ausente, el voto adelantado, que es lo necesario para que nuestro partido gane la elección de noviembre”.