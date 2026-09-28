La gobernadora Jenniffer González Colón agradeció las muestras de cariño y preocupación que aseguró haber recibido tras la caída que sufrió ayer de una motora a su llegada a Cataño, donde acudió para celebrar el triunfo de Hiram Torres Montalvo como alcalde de ese municipio en una elección especial.

En un video publicado en la plataforma X, se observa a la mandataria llegando en motora a la celebración. González Colón frenó, pero perdió el balance al intentar bajarse y cayó al suelo. Rápidamente, varias personas que se encontraban a su alrededor la ayudaron a incorporarse.

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La mandataria aseguró, no obstante, que se encuentra bien, a través de una publicación en su cuenta de Facebook.

“Un blooper de marca mayor, pero yo estoy perfectamente bien. Estoy muy bien. No me pasó absolutamente nada”, aseguró.

“Estoy bien agradecida con todas las muestras de cariño, todas las llamadas, todos los textos... Quiero que sepan que estoy bien. No es ni la primera ni será la última... Obviamente voy a ser mucho más cuidadosa”, agregó en el video, en el que también aparece su esposo, José Yovin Vargas.

Cataño, Puerto Rico, Septiembre 27, 2026 - MCD - FOTOS para ilustrar una historia sobre la elección especial del nuevo alcalde de Catano. EN LA FOTO personas votan en uno de los centros de votación - uno de los candidato Hiram Torres Montalvo, quien votó en la cancha bajo techo de Valparaíso. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media ( Ramon "Tonito" Zayas )

Ayer, Torres Montalvo ganó la elección especial para la alcaldía de Cataño, organizada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) tras el fallecimiento del alcalde Julio Alicea. La gobernadora acompañó a Torres Montalvo en una caravana para celebrar su triunfo.