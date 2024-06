Una llamada teléfonica marcó el camino a la unidad entre el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jenniffer González, quienes tuvieron su primera comunicación conciliadora este lunes, luego de una álgida contienda primarista en la que ella resultó favorecida por un amplio margen de votos en la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Hoy tuvimos una buenísima conversación...una larga conversación y el ánimo del gobernador y su disposición es lo que nuestro partido necesita”, dijo la comisionada en entrevista con la periodista Milly Méndez, al agregar que la comunicación en giró en varios temas en términos del partido, ideológicos y de reuniones futuras.

“Así que le doy las gracias al gobernador por su disposición y la deferencia que mostró anoche cuando reconoció el mandato de cambio y, ciertamente, la conversación que tuvimos el día de hoy”, acotó González.

La conversación telefónica entre ambos líderes de la Palma fue “cordial” y con miras de tener continuidad de manera presencial muy pronto, puntualizó por su parte a Primera Hora el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, quien tuvo detalles del suceso.

“Esta mañana el gobernador habló con la comisionada...fue una comunicación cordial y así va a seguir siendo”, puntualizó el también alcalde de Camuy, tras participar de la primera reunión de la candidata a la gobernación con los alcaldes federados, un encuentro en el que participaron 26 de los 36 alcaldes penepés.

De hecho, el próximo encuentro entre los alcaldes federados y los presidentes municipales que salieron electos en las primarias, propiciaría un junte entre Pierluisi y González, afirmó Hernández.

“Está todo encaminado para estar unidos. Sería el primer encuentro de todos los alcaldes federados con el gobernador y la comisionada residente luego del evento de ayer. Los ánimos están muy buenos, y eso es importante. Tanto el gobernador como la señora comisionada están en la posición de pasar la página. Ya el evento eleccionario pasó. Lo que fue la campaña política de esa primaria ya el pueblo la adjudicó. El pueblo fue soberano. Y ahora ya hay unos resultados y ahora tenemos que acatarlos y trabajar en equipo”, abundó el presidenre de la Federación.

En su última actualización los resultados oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) colocaban a González con 136,838 (56.0%) votos versus 107,271 (43.9%) del gobernador. La ventaja de la comisionada era de 29,567 votos con el 80% de colegios reportados (2,166 de 3,013).

Anoche Pierluisi aceptó su derrota frente a González con un mensaje en el que procuró a sus seguidores y equipo de gobierno.

“Sigamos echando el resto por Puerto Rico, cumpliendo con nuestro pueblo hasta el mismo 2 de enero”, agregó en referencia a la fecha en que se debería pasar batón entre administraciones con la persona que resulté victoriosa como gobernador o gobernadora en las elecciones generales.

Cada día, me inspiro en la fortaleza y la pasión de nuestro pueblo para seguir adelante, trabajando por el bienestar de todos y todas. Continuaré echando el resto, dedicando cada día a cumplir con las responsabilidades que ustedes me han confiado, hasta culminar mi mandato con la… pic.twitter.com/x0kl93GpO1 — Gobernador Pierluisi (@GovPierluisi) June 3, 2024

“Aunque me duele, y me duele mucho lo que ha ocurrido, y no lo esperaba, que nadie piense que voy a bajar la velocidad en lo que queda de este cuatrienio... A mí me eligieron por cuatro años; no por tres años y cinco meses, y yo voy a echar el resto”, agregó Pierluisi, quien no hizo aparición pública este lunes y tampoco respondió preguntas a la prensa tras culminar su mensaje el domingo.

En cambio, en la red social de X (antes Twitter) el mandatario informó que se había reunido con su gabinete constitucional con el que discutió planes de trabajo para “asegurar la continuidad y estabilidad de nuestra gestión”.

Además, puso un mensaje emocional en el que afirmó lo siguiente: “cada día, me inspiro en la fortaleza y la pasión de nuestro pueblo para seguir adelante, trabajando por el bienestar de todos y todas. Continuaré echando el resto, dedicando cada día a cumplir con las responsabilidades que ustedes me han confiado, hasta culminar mi mandato con la misma pasión con la que comencé. Aún queda mucho por hacer. ¡Que Dios continúe bendiciendo a nuestra querida Isla!”, escribió en otra publicación.

Alcaldes penepés pasan la página

A menos de 24 horas de haber sido electa como la candidata oficial a la gobernación González comenzó su iniciativa de unificar el partido luego de las primarias, reuniendo a alcaldes penepés para conversar sobre distintos temas y estrategias “para ir juntos a las elecciones de noviembre como un partido ideológico y firme con ir por la estadidad”.

Entre los alcaldes que participaron, además del presidente de la federación, estaban la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto; la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera; el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera; el alcalde de Guaynabo Edward O’Neill; y la alcaldesa de Vega Alta, María Vega, entre otros.

La comisionada no estuvo disponible para atender a los medios de comunicación que llegaron hasta su comité para conocer las interioridades de la reunión.

En cambio, los jefes de ayuntamiento no dudaron en expresarse y ese fue el caso del alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino, quien apoyaba a Pierluisi en las primarias, pero aceptó la invitación de González y la describió como “conciliadora”.

“Mayormente hablamos de la unificación y de lo que viene de ahora en adelante para poder tener la victora el 5 de noviembre”, dijo Corcino.

El alcalde de Bayamón -uno de los líderes máximos del PNP y quien favoreció siempre a la comisionada residente- acotó que la reunión fue saludable para la colectividad porque ayuda a que las “aguas caigan en su nivel” y se propicie un ambiente de unidad.

Mientras, el ejecutivo municipal de Fajardo, José “Joey” Aníbal Meléndez, reconoció que en su momento fue fiel defensor de Pierluisi pues “se portó muy bien con mi municipio y complació muchas de mis peticiones”.

“Pero la realidad es que Jenniffer también es amiga de nuestro pueblo y siempre fue aliada de mi señor padre, Aníbal Meléndez”, agregó el alcalde de Fajardo.

Elliot Colón, alcalde de Barranquitas, afirmó que se habló de un “nuevo comienzo” y de trabajar en equipo y desde la colectividad del PNP durante los próximos meses que anteceden a las elecciones generales de noviembre.

Además de los alcaldes, la candidata a la gobernación del PNP se reunió con legisladores y candidatos electos en primarias para el Senado y la Cámara de Representantes, entre estos, precisamente, Carlos “Johnny” Méndez.

“Puerto Rico pidió un cambio ayer, el mensaje nos tiene que llegar a todos y ese cambio lo lidera la amiga y ahora candidata a la gobernación por el PNP, Jenniffer González. Nos corresponde a todos apoyarla en esa ruta, al igual que a los compañeros que salieron favorecidos. Existen municipios que vamos a rescatar en noviembre, escaños que vamos a ganar en la Asamblea Legislativa; sobre todo, existe el deseo de que el Pueblo sea parte de todo el proceso y eso vamos hacer con la ayuda de todos los novoprogresistas “, añadió el también vicepresidente del PNP.

Otros legisladores que asisitieron fueron José “Pichy” Torres, Yashira Lebrón, Gabriel Rodríguez Aguiló, José Aponte, Lourdes Ramos, Wandy Soto, Marissita Jiménez, José “Che” Pérez y Wanda del Valle, entre otros.