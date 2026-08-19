Las redes sociales se encendieron este miércoles, cuando el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la gobernadora Jenniffer González Colón trasladaron su pugna a publicaciones vinculadas a la citación del Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Los golpes lanzados incluyeron cuestionarse de parte y parte la capacidad laboral y su compromiso con la colectividad azul. El intercambio surge como secuela de largos meses de pugnas que han tenido ambos líderes y que tuvieron como eje el que Francisco Domenech fuera el secretario de la gobernación.

El funcionario salió del gobierno el pasado 7 de agosto, en medio de una investigación criminal por parte de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. Sin embargo, la rencilla pública entre la presidenta del PNP y el vicepresidente de la colectividad parece no tener fin.

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El primero que tomó la palabra fue el presidente del Senado para cuestionar la razón por la que la gobernadora convocó el Directorio para mañana, jueves, día de sesión legislativa.

La convocatoria no tiene un tema establecido. Sin embargo, es sabido que el partido debe aprobar un reglamento y decidir qué día se realizará la primaria de pueblo para seleccionar al sustituto del fenecido alcalde de Cataño, Julio Alicea.

“Convocar el Directorio del PNP para mañana, jueves, a las 11am, cuando es de conocimiento público que a esa hora (todos los jueves) hay sesión legislativa, no es lo correcto. ¡Al parecer hay alguna emergencia que supera la sequía y los otros asuntos impostergables que toca manejar! ¡Somos legisladores y servidores públicos a tiempo completo!”, le escribió Rivera Schatz.

González Colón le contestó con la siguiente frase: “Ahora sí, antes no”, la que luego el presidente del Senado utilizó para contraatacar.

31 Fotos Ambos han sido piezas centrales en la política boricua y ahora chocan públicamente.

Según la gobernadora, “cambiar de opinión es válido. Pero la historia también cuenta otra cosa. A través de los años, el Directorio del PNP se ha reunido en días laborables, bajo distintos presidentes. Incluso, Thomas Rivera Schatz participó de algunos de esos directorios y, cuando le correspondió presidir el PNP, convocó reuniones del organismo durante la semana en horas laborables”.

Entonces, enumeró varias fechas en las que hubo reunión del Directorio en días laborales y Rivera Schatz participó. Eran de los años 2014 al 2019.

“Así que reunirse un día de semana no es algo nuevo ni extraordinario en el PNP. De hecho, la reunión que tendremos mañana es en horario de almuerzo. Pero eso no es lo importante. Cambiar de opinión es válido. Antes sí, ahora no”, sentenció.

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Rivera Schatz remató con otra publicación en la que estipuló problemas que sufre el país, que en pasadas administraciones del PNP no existían.

“La gobernadora publicó hoy una frase que me parece adecuada. Vamos a usarla. Antes sí, ahora no. Tiene razón. Veamos: Ahora no tenemos luz. Antes con el PNP, sí. Ahora no tenemos agua. Antes, con el PNP, sí. Ahora los estudiantes no tienen transporte para llegar a la escuela. Antes, con el PNP, sí. Ahora no hay agenda, certeza, ni prioridades. Antes, con el PNP, sí”, precisó el estadista, al colocar una foto del fundador del PNP, Luis A. Ferré.

Añadió que “ahora no sabemos cómo se adjudican subastas multimillonarias que culminan con referidos a Justicia, Ética y a las autoridades federales. Antes, con el PNP, sí. Ahora la causa estadista no es prioridad para todos en el PNP, antes sí. Eso es lo que reclama la gente, no el día ni la hora de una reunión de partido para discutir temas que no son urgentes. Por ello, Don Luis Ferré clamó cuando fundo al PNP “¡esto tiene que cambiar!” Y como usted dijo Gobernadora “cambiar es valido”… ¡Cambió entonces y cambiará otra vez!”

En la disputa, González Colón excusó a Rivera Schatz de la reunión del ente rector del PNP. El presidente del Senado le ripostó que “estaré donde corresponde. ¡En la sesión legislativa para atender asuntos de servicios esenciales, para los municipios y mucho más!”