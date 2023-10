La presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera se hizo disponible hoy para ocupar el cargo en propiedad y dijo que continuará el interinato, conforme al Código Electoral de 2020, a menos que el gobernador, Pedro Pierluisi, disponga lo contrario.

Padilla Rivera sostuvo que no está en violación de la sentencia del juez Alfonso Martínez Piovanetti, quien el pasado viernes desestimó la demanda que instó el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago contra el gobernador, Pedro Pierlusi y la CEE, pero advirtió que el interinato de Padilla Rivera no pueder ser ilimitado.

El juez Martínez Piovanetti indicó en su sentencia que el interinato de Padilla Rivera en la CEE “puede extenderse hasta tanto se nombre y tome posesión un Presidente en propiedad o hasta que se levante la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa que actualmente está en curso y que culmina el 14 de noviembre de 2023, lo que ocurra primero”.

PUBLICIDAD

“Conforme la CEE determinó para el 2020, yo fui confirmada para la posición de Presidenta alterna y el presidente alterno, su función principal es sustituir al presidente cuando este no esté, con todos los deberes y facultades que dispone nuestro Código Electoral y eso es lo que estamos haciendo en este momento”, dijo Padilla Rivera a preguntas de periodistas luego de anunciar en conferencia de prensa que el Registro Electrónico de Electores comenzaba a funcionar a partir de hoy.

¿El 16 (de noviembre) cuando termine la sesión usted continuará en el cargo?, le preguntó Primera Hora a la presidenta interina de la CEE.

“Hasta tanto y en cuanto alguna otra cosa en contrario no se disponga, continuaremos ejerciendo las funciones que corresponde conforme al Código Electoral”, sostuvo la también jueza superior.

Dijo que si el gobernador la nombrara en propiedad “nada detiene el asunto de continuar ejerciendo las funciones que el Código me establece ejercer y continuaremos ejerciendo las funciones hasta y en cuanto otra cosa no sea dispuesta”.

Al preguntársele si estaría disponible para ocupar la presidencia en propiedad, Padilla Rivera indicó que “siempre” he dicho que está dispuesta.

“En este momento nosotros estamos ejerciendo las funciones, entendemos que hay un camino que recorrer que ya comenzó. Siempre he hecho la analogía de que la CEE es como un tren y que ya este tren arrancó. Así que estamos concentrados en que tenemos que continuar trabajado, el tiempo es un tesoro que no podemos comprar, por ende, no lo podemos perder, así que seguimos haciendo lo que tenemos que hacer”, expresó Padilla Rivera.

PUBLICIDAD

Dijo así mismo, que de no ser nombrada en propiedad y continuar en el cargo de forma interina, no estaría contraviniendo la orden judicial.

“El tribunal no emite una orden hacia mi persona directamente, yo acato la orden que hubiese si alguna. Yo continúo ejerciendo las funciones de presidenta alterna, que es sustituir al presidente cuando éste no esté, que es lo sucede en este momento”, sostuvo Padilla Rivera.

El pasado viernes, al reaccionar a la sentencia del juez, el Presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, dijo que Padilla Rivera no podría continuar en el cargo de forma interina después que culmine la actual sesión ordinaria.

“El Tribunal resolvió que –contrario a lo que pretendía el Gobierno- el interinato de la Jueza Padilla Rivera tiene fecha de expiración. Esa fecha es al final de la presente Sesión Ordinaria que culmina el martes, 14 de noviembre de 2023. A partir de esa fecha no puede ejercer funciones de presidenta interina. Del mismo modo, el Tribunal es claro al establecer que el gobernador tiene el deber de nominar a una persona al cargo en propiedad y el Senado debe evaluarlo. La invitación nuestra al Gobernador es a que nombre un Presidente o Presidenta y un Alterno, el Senado de Puerto Rico está listo para prestar su consejo y luego su consentimiento”, expresó Dalmau Santiago.

El líder senatorial demandó a Pierluisi amparado en que el Ejecutivo violaba la separación de poderes al no someter al cuerpo legislativo un nominado o nominada para ocupar la presidencia de la CEE en propiedad,