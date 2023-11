Jesús Manuel Ortiz González aspirará a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), colectividad que preside desde mayo pasado, según confirmó este lunes a través de un video difundido en las redes sociales.

“Hoy te ofrezco mi experiencia, mi sensibilidad, mi juventud y mi fuerza para convertirme en el próximo gobernador de todas y todos los que vivimos en esta isla”, anunció el representante de 45 años, de cara a las elecciones generales del 2024.

JUNTOS SOMOS LA FUERZA Mi experiencia de vida me ha preparado para servirte. Hoy quiero compartir contigo mi decisión. ¡Juntos Somos La Fuerza! Posted by Jesus Manuel Ortiz on Monday, November 27, 2023

Ortiz González oficializará su candidatura el próximo 16 de diciembre en el centro de convenciones Ernesto Ramos Antonini, en Barceloneta, según dijo en el video, que fue grabado en Vega Alta, el pueblo donde creció.

PUBLICIDAD

“Hoy desde aquí, desde la que fue mi escuela, desde donde comenzó parte de mi historia, me dirijo a ti, no para hacerte promesas, pero sí para hacer un compromiso contigo, un compromiso de honestidad, de lealtad para con la gente que me eligió, de trabajar duro por un mejor país y de nunca olvidar de dónde vengo. Me comprometo a que juntos seamos la fuerza nueva que levanta a Puerto Rico”, afirmó el legislador, quien es relacionista y abogado de profesión.

De esta manera, Ortiz González retará al senador Juan Zaragoza Gómez en la contienda primarista del PPD por La Fortaleza.

Zaragoza Gómez radicó su candidatura el pasado 23 de octubre. Hasta el momento, es el único que retaría a Ortiz González.

Tanto el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, como el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, y el exalcalde de Isabela y excandidato a la gobernación, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, anunciaron que no aspirarán a la mansión ejecutiva.

Dalmau Santiago correrá de nuevo al Senado, Hernández Ortiz dejará la alcaldía para aspirar al Senado y Delgado Altieri no buscará un cargo electivo.

Otro nombre que sonó fuerte para la gobernación por el PPD fue Carmen Maldonado González, la alcaldesa de Morovis, sin embargo, tras perder la elección especial por la presidencia del partido en mayo pasado, decidió mantenerse en la alcaldía y aspirar nuevamente a ese cargo.