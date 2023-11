Si todo marcha como se perfila y Jesús Manuel Ortiz González gana la posible contienda primarista por la gobernación contra el senador Juan Zaragoza Gómez en el Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández Rivera sería su acompañante de papeleta como comisionado residente en las elecciones generales del 2024.

“Pablo José va a ser el próximo comisionado residente. Estoy convencido de eso”, dijo el presidente de la Pava en la emisora radial WKAQ minutos después de anunciar a través de las redes sociales su aspiración a la gobernación.

Hernández Rivera, quien es nieto del exgobernador Rafael Hernández Colón, hasta el momento es el único aspirante a comisionado residente en Washington por la Pava. El abogado de 32 años oficializó su candidatura el pasado 5 de noviembre.

Ortiz González oficializará su candidatura a la gobernación el próximo 16 de diciembre en el centro de convenciones Ernesto Ramos Antonini, en Barceloneta. Tras semanas de rodeo, el representante confirmó esta mañana que aspirará a La Fortaleza por el PPD.

“Hoy te ofrezco mi experiencia, mi sensibilidad, mi juventud y mi fuerza para convertirme en el próximo gobernador de todas y todos los que vivimos en esta isla”, expresó el legislador, quien es relacionista y abogado de profesión.

“Hoy desde aquí, desde la que fue mi escuela, desde donde comenzó parte de mi historia, me dirijo a ti, no para hacerte promesas, pero sí para hacer un compromiso contigo, un compromiso de honestidad, de lealtad para con la gente que me eligió, de trabajar duro por un mejor país y de nunca olvidar de dónde vengo. Me comprometo a que juntos seamos la fuerza nueva que levanta a Puerto Rico”, sostuvo.