El pasado candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, (PPD), Jesús Manuel Ortiz González, informó hoy su renuncia a la presidencia de la colectividad.

El anuncio se realizó a través de un video publicado en las redes sociales, donde Ortiz González detalló los retos que enfrentó como presidente, destacó los logros alcanzados durante sus 20 meses al frente del partido, reiteró su compromiso con el futuro del PPD y dejó plasmadas sus recomendaciones para el fortalecimiento de la institución.

“Como saben, mi término en la presidencia culmina en noviembre de 2026. Para eso me eligieron los populares. Sin embargo, no soy de los que se aferra a un cargo con egoísmo. Soy y siempre seré un jugador que lucha por el éxito del equipo primero que por los títulos individuales. Es por eso que, en aras de que la tan necesaria renovación que comencé continúe, y de que el trabajo que inicié y que el partido necesita con urgencia se haga sin distracciones y sin que las agendas de algunos que ya conocemos afecten ese trabajo, doy un paso a un lado con el desprendimiento y la ecuanimidad que me ha caracterizado toda mi vida. Hoy les anuncio mi renuncia a la presidencia de nuestro partido efectivo el día que seleccionemos al próximo presidente”, expresó Ortiz González durante su mensaje.

El aún presidente anunció que convocará para el domingo 2 de febrero al Consejo General del PPD para juramentar al próximo presidente.

En el mensaje, el también excandidato a la gobernación hizo público un informe final de los trabajos e iniciativas impulsadas durante su presidencia el cual incluye además recomendaciones para el próximo incumbente.

Ortiz González asumió la presidencia en mayo de 2023.

Pablo José quiere la presidencia

Tras el anuncio de Ortiz González, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, inmediatamente se hizo disponible para tomar las riendas de la pava.

“Agradezco la labor de Jesús Manuel Ortiz como presidente del Partido Popular Democrático. Asumió la dirección de la colectividad en momentos difíciles y se esmeró por fortalecer la misma a pesar de adversidades históricas que precedían su mandato”, manifestó Hernández Rivera mediante declaraciones escritas.

“A raíz de su retiro, les anuncio mi candidatura a la presidencia del Partido Popular Democrático. Tenemos que refundar el PPD, con una nueva filosofía y una nueva estructura. Es una obligación indelegable e impostergable, y estoy listo para asumirla”, finalizó el comisionado, quien ya recibió el respaldo del portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago.

“Hoy reafirmo el respaldo a Pablo José Hernández, una figura con liderato probado, que obtuvo el mayor respaldo electoral en las pasadas elecciones. Ese voto de confianza de nuestro pueblo confirma su capacidad para asumir la presidencia del Partido”, expresó por escrito Ferrer Santiago.