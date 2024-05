El representante a la Cámara y abogado Jesús Manuel Ortiz González asumió la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD) hace justo un año, tras vencer en una cerrada votación al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. En la elección especial celebrada el 10 de mayo de 2023, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, quedó en tercer lugar.

Ortiz González está en su segundo término en la Legislatura. Antes de laborar en el servicio público, ejerció como periodista radial, fue oficial de prensa en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) bajo la secretaría de Alejandro García Padilla y fue secretario de Prensa de La Fortaleza, cuando García Padilla fue elegido gobernador (2012-2016).

Nació en Vega Alta, tiene 46 años y es padre de tres varones. Está casado con Myriam Ruiz.

Los recortes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) siguen ahogando al principal centro docente del país, ¿cómo usted resolvería esta crisis que mantiene a muchos jóvenes al margen de la educación universitaria, incluso algunos, por la falta de acceso a fondos y hospedajes, viven prácticamente en sus carros en Río Piedras?

“Hay que combatir esa visión (de la JSF). Nosotros tenemos un proceso de quiebra que nos obliga a tener que lidiar con Junta y, ante esa realidad, el gobierno tiene que ser empático. Para mi gobierno, la Universidad es una prioridad en materia educativa y en materia de desarrollo económico. La UPR tiene que ser una prioridad presupuestaria. Tenemos que dar la batalla para que, además de los $500 millones que asegura el Plan de Ajuste, sea una prioridad presupuestaria que tenemos que luchar con la JSF. He presentado una propuesta para que el Fideicomiso de Ciencias se encargue de generar patentes locales y que esos ingresos puedan llegar a la UPR. También, el gobierno tiene que tener un compromiso de contratación con la Universidad en la mayor cantidad de asuntos en los que puedan colaborar y tengan el personal para hacerlo. Además, tenemos que adelantar una reforma universitaria que tenga discusión con los sectores universitarios”, indicó el precandidato popular.

Ortiz González dijo, además, que la JSF no ha cumplido “con la obligación” de fomentar desarrollo económico. “El país no conoce un solo proyecto impulsado por la Junta que no sea la Reforma Laboral y sobre los proyectos prioritarios de infraestructura, ni siquiera tiene un coordinador designado para adelantar ese tipo de proyecto. Creo que el gobierno ha sido demasiado laxo en presionar y en lograr que la Junta ejerza sus funciones sobre el desarrollo económico y en proyectos prioritarios”, sostuvo.

¿Cómo ha sido su campaña, cómo la ha sufragado y cuánto le ha costado?

“He recaudado más de $200 mil para la campaña. En el último año, he recaudado casi medio millón, pero más de $350 mil son para el PPD. En mi campaña he ido generando ingresos y gastando. No lo he gastado todo, pero se ha gastado gran parte de ese dinero. Yo tengo dos sombreros, he estado recaudando tanto para el PPD como para mi campaña”, detalló.

En tres palabras, ¿cómo describe a su contrincante en esta primaria?

“Creo que es una persona seria, tiene el expertise en contabilidad que todo el mundo conoce, es vaquero de Bayamón como yo en el baloncesto y es un amigo, lo considero un amigo”, dijo.

Juan Zaragoza ha dicho que usted no tiene las herramientas para gobernar a Puerto Rico, ¿qué tiene que decir sobre eso?

“El país conoce mi historial de trabajo, tengo el conocimiento de gobierno, tengo la experiencia de vida y tengo las destrezas políticas para liderar no solamente al PPD, sino para ser un buen gobernador. Para ser gobernador se requiere un conglomerado de experiencia y, además, de eso, se requiere la voluntad para uno hacer el trabajo cuando es el momento importante que hay que hacerlo. Soy un trabajador incansable del PPD, he estado con el PPD cuando el partido me necesita y hoy, que el partido está buscando quién lo represente en esa papeleta, estoy capacitado y tengo toda la experiencia necesaria para hacer el trabajo. Estoy listo con un equipo de trabajo para ser el próximo gobernador y encaminar un gobierno efectivo a partir de enero”, dijo.

La temperatura de la campaña ha subido y ha aumentado la tensión entre ambos equipos, en esta recta final, ¿cuál es su llamado?

“Creo que todos estos eventos primaristas tienen alguna situación que sucede porque hay una competencia, pero la realidad es que hemos llevado a cabo una campaña que dista mucho de lo que hemos visto en el PNP. Nosotros hemos compartido tarima casi semanalmente, caminamos en lugares juntos, hemos debatido en tres ocasiones públicamente en los medios de comunicación, nos encontramos, nos saludamos y hablamos de manera natural, distinto a lo que sucede en el PNP. El llamado que yo le hago a todos los populares es a que continuemos esa campaña como la estamos haciendo y una vez se cuente el último voto el 2 de junio vayamos todos juntos a la elección a derrotar al PNP. Las condiciones están creadas para que trabajemos juntos y mi llamado a todos es que así lo hagamos, es la única manera en que podemos prevalecer”, expresó el legislador.

Hay gente que dice que de usted ganar sería una extensión del gobierno de Alejandro García Padilla?

“Esas son personas que no tienen nada malo que decir de mí y que piensan que de esa manera me pueden atacar. Pienso que decir eso, primero es no conocerme. He demostrado mi independencia de criterio en mi desempeño como legislador, como presidente y lo veo como un ataque político, superficial, de personas que no tienen nada malo que decir de mí porque al final del camino todos los candidatos que aspiran a esta posición comenzaron su carrera política con alguien”, replicó.

¿Si gana la primaria incluirá a Juan Zaragoza en su equipo de trabajo? ¿Cómo trabajará la unidad del PPD?

“Juan sabe que está convocado desde la misma noche de la primaria hasta que trabajemos juntos para la victoria del PPD. Él y yo tenemos una buena relación, respetamos mutuamente lo que hace cada cual y es necesario para poder ganar en noviembre”, indicó.

¿Cuál es su pronóstico para el 2 de junio?

“Estoy trabajando duro para que el resultado sea una victoria el 2 de junio, convertirme en el candidato del PPD y encaminarme a ser el próximo gobernador. He estado haciendo el trabajo en la calle con nuestro equipo y estoy seguro que los populares así lo ven y que van a ratificar lo que ha sido mi carrera política electiva y el último año de una presidencia del PPD que ha hecho el trabajo de reorganización prácticamente en tiempo récord”, auguró Ortiz González, quien no se aventuró a anticipar números sobre el resultado de la contienda, aunque dijo que “siempre a uno le llegan”.

Nota: Por dos semanas, Primera Hora intentó coordinar entrevistas con los precandidatos a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jenniffer González, pero no fue posible.