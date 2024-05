El contador público autorizado (CPA) y ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, intentó buscar la máxima candidatura del Partido Popular Democrático (PPD) en las elecciones generales de 2020, pero se retiró de la contienda antes de la primaria en la que Carlos “Charlie” Delgado Altieri venció a Carmen Yulín Cruz y a Eduardo Bhatia.

Ahora, para los comicios de 2024, el senador reta al representante y presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz.

De 2014 a 2017, Zaragoza fue secretario de Hacienda; en 2000 fue electo senador por acumulación y actualmente es el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Antes de laborar en el gobierno, trabajó en varias firmas de contabilidad y asesoría financiera. Además de ser CPA, tiene una maestría en Gerencia. Nacido en Bayamón, tiene 64 años y una hija, Paola, que es abogada.

Los recortes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) siguen ahogando al principal centro docente del país, ¿cómo usted resolvería esta crisis que mantiene a muchos jóvenes al margen de la educación universitaria, incluso algunos, por la falta de acceso a fondos y hospedajes, viven prácticamente en sus carros en Río Piedras?

“Cuando se aprobó el Plan de Ajuste de Deuda en 2022 condicioné mi voto a que la reducción en la asignación del Fondo General a la UPR se estabilizara y anualmente hemos estado consiguiéndole fondos adicionales a la Iupi. Este año fiscal que va corriendo, le conseguimos $108 millones y ya hablé con la Junta para en la medida en que esos $108 millones no se hayan podido utilizar, porque estaban sujetos a unas condiciones, se transfieran a la UPR el año próximo. El principal defensor de la Iupi en el Capitolio soy yo y la forma de bregar con esto hacia el futuro es seguir insistiéndole a la Junta que sus visión ideológica o filosófica de que la UPR debe funcionar con unas finanzas similares a universidades en Estados Unidos, que dependen mucho de regalías y de otras cosas y menos del gobierno estatal, no es la correcta. La UPR, contrario a muchos estados en Estados Unidos, sigue siendo la herramienta principal de progreso económico y social en Puerto Rico”, dijo Zaragoza.

El senador detalló que en su programa de gobierno propone un proyecto para mercadear a la UPR como destino para estudiantes latinos en Estados Unidos. “Ahora mismo, uno de cada tres estudiantes que se gradúan de escuela superior en Estados Unidos es latino y Puerto Rico puede ser una opción para ellos, por el costo y por el idioma. Nosotros lo estamos visualizando como una forma de crearle más matrícula y más ingresos a la UPR”, indicó.

¿La Junta debe seguir aquí?

“La Junta va a seguir aquí, yo preferiría que no estuviera. Lo más peligroso es que la Junta determina cuándo se va y eso no puede ser así. Ellos son los que interpretan las disposiciones de la Ley (Promesa) y eso hay que ir al Congreso a aclararlo, pero mientras eso sucede, yo tengo dos opciones: o me pongo una t-shirt que diga ‘fuera la Junta’ y me amarro a un portón, o negocio con la Junta como he negociado todos estos años para conseguir más dinero para la Iupi”, sostuvo Zaragoza.

¿Cómo ha sido su campaña, cómo la ha sufragado y cuánto le ha costado?

“Hemos levantado 400 y pico mil pesos, yo aporté $40 mil de mi propio bolsillo, ya se me ha estado repagando, pero el grueso ha sido de aportaciones de ciudadanos y de empresarios amigos. Del mundo comercial que vengo, me he codeado por los pasados 30 a 40 años con empresarios puertorriqueños”, relató el precandidato a gobernador.

En tres palabras, ¿cómo describe a su contrincante en esta primaria?

“Bien intencionado, él tiene buenas intenciones, poca experiencia y pocas herramientas”, indicó.

¿Por qué usted dice que Jesús Manuel Ortiz no tiene experiencia, que no tiene herramientas?

“¿Cuál es su experiencia?, doce años como comunicador de lo que hace Alejandro García Padilla y ahora siete años en la Legislatura y no es que tiene mucha o poca, es un issue de contrastes. Esa es su experiencia, mi experiencia es de 40. Él tiene su experiencia y yo tengo la mía y yo entiendo que la experiencia mía parea mejor con los problemas del país hoy día y que la experiencia de él no parea tan bien como la mía”, sostuvo.

La temperatura de la campaña ha subido y ha aumentado la tensión entre ambos equipos. En la recta final, ¿cuál es su llamado a su rival primarista?

“No es que ha subido la tensión, nosotros hemos dado el ejemplo de lo que es una primaria civilizada. De que se le ha puesto un poco de pique, sí, pero nada compara con la primaria del PNP, que es a tiro limpio. Hemos tenido tres debates, la campaña se ha corrido de una forma muy profesional, bien mesurada. Sí, hay gente que pide sangre, que pide insultos, que pide agresión, pero nosotros nos hemos mantenido, reconociendo que hay unas heridas abiertas de la pasada primaria. Hemos tratado de caminar esa línea fina entre provocar el contraste en la mente de los electores, pero sin insultos y sin agresión y los populares me lo dicen, que se sienten orgullos de cómo se ha corrido esta primaria”, dijo.

Si gana la primaria, ¿incluirá a Jesús Manuel en su equipo de trabajo? ¿Cómo trabajará la unidad del PPD?

“Nosotros estamos trabajando en eso desde ahora. La mejor forma de trabajar en la unidad del partido luego de la primaria es llevar una primaria civilizada. No puedes llevar una primaria a tiro limpio y después reunirte con la gente y abrazarte. La zapata es una primaria y una campaña de respeto, de ideas y eso es lo que ambos hemos hecho. Voy a trabajar la unión posterior a la primaria nombrando un comité, del que yo sería el presidente y que se va a enfocar en las primeras dos semanas en la unión del partido. Cuando yo gane, le propondría a Jesús Manuel, en las primeras dos semanas, visitar con un delegado de la campaña de él, a todos los que salieron victoriosos en la campaña y a todos los que salieron desfavorecidos. Las primeras semanas tienen que ser de unión.

¿Cuál es su pronóstico de lo que ocurrirá el 2 de junio?

“No tenemos la menor duda de que vamos a prevalecer, la calle me lo dice, todos estos sondeos que se hacen, los simulacros. En estos pasados dos meses, nosotros hemos ganado todo, tal vez se le puede restar validez científica a esos sondeos y simulacros, pero todos estos son acercamientos diferentes a la misma montaña y lo que demuestran es que nosotros vamos subiendo, ganando terreno y él va bajando. No tengo números, mi pronóstico se basa en los sondeos y en lo que veo en la calle”, reclamó Zaragoza.

Nota: Por dos semanas, Primera Hora intentó coordinar entrevistas con los precandidatos a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jenniffer González, pero no fue posible.