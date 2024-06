Para encabezar la columna del Partido Popular Democrático (PPD) en la papeleta principal de las elecciones generales, Jesús Manuel Ortiz González y Pablo José Hernández Rivera conforman una dupla en sintonía, que busca la transformación de la colectividad y un “reenfoque de prioridades” para dirigir el país.

Transcurridas las primarias, los líderes de la Pava reclamaron del pueblo una oportunidad para presentarse como un equipo renovado, que unifica una nueva cepa de políticos junto a un grupo experimentado, capaz de atender los problemas principales que afectan a los puertorriqueños.

“Que nos observen, que nos den la oportunidad de hacer esa presentación y que hagan el contraste entre lo que es un equipo de trabajo enfocado en atender los problemas principales del país y lo que ha sido, hasta el momento, ocho años de un gobierno (dominado por el Partido Nuevo Progresista) que se ha dedicado a unos pocos, en vez de atender el bienestar de la gente”, precisó Ortiz González, quien es candidato a la gobernación.

Para lograr su meta, “el Partido Popular ahora está ofreciendo una renovación y una diferencia”, añadió Hernández Rivera, quien busca ser comisionado residente en Washington.

Los aires de “nuevos bríos”, como lo describieron, fueron presentados a Primera Hora durante su primera entrevista en conjunto -pasadas las primarias- realizada en el parque Luis Muñoz Rivera, en San Juan.

Por coincidencia, los candidatos llegaron a la entrevista con camisas azules y las mangas enrolladas. De inmediato, hicieron alarde de su amistad. Pregunta a pregunta, ambos complementaban sus contestaciones para presentarse listos para emprender un trabajo en equipo de cara a las elecciones del 5 de noviembre.

En esta contienda que enfrentarán, Ortiz González enfatizó en que se presentará junto a su compañero de papeleta con una sola agenda, que demostrará unidad y que sus miras están en la misma dirección.

Es que, en conjunto, representan, “además de renovación, un reenfoque de prioridades. O sea, en vez de estar haciendo como hacen los penepés, que de lo único que hablan es de un status político, nosotros vamos a estar enfocando mucho más en gobernanza, en desarrollo económico, en lograr la paridad en fondos federales, en agilizar la reconstrucción de Puerto Rico, que se ha retrasado demasiado bajo estos gobiernos”, dijo Hernández Rivera.

Jesús Manuel indica que se siente "sumamente cómodo" con Pablo José como compañero de papeleta. ( Nahira Montcourt )

De inmediato, el nieto del exgobernador Rafael Hernández Colón delineó que este enfoque unitario es la principal diferencia que tienen contra el partido en el poder, el PNP, donde los candidatos seleccionados en primarias fueron Jenniffer González a la gobernación y William Villafañe como comisionado residente.

“Allí, pues, no están demostrando la misma capacidad de trabajar en equipo. O sea, no se respaldaron mutuamente en las primarias y han tardado mucho tiempo en reunirse. Y también hay un contraste de prioridades. Allá, de lo más que hablan es del status y el status y el status, y nosotros estamos hablando mucho más del desarrollo económico, de buena gobernanza, de la reconstrucción económica de Puerto Rico”, insistió el abogado.

Papeleta balanceada

Ortiz González, de 46 años, y Hernández Rivera, de 33, no hacen alarde de su juventud ni su apellido a la hora de presentarse como políticos.

Prefirieron hablar de que conforman “una papeleta balanceada”, donde presentarán una “tradición política” como la que cuenta Hernández Rivera y un ciudadano que ha hecho su vida en el servicio público, como lo es el caso de Ortiz González.

“Venimos desde otra perspectiva y hacemos un gran equipo”, subrayó Ortiz González.

En la contienda, el dúo no hará alarde del linaje político con el que cuenta Hernández Rivera. Expusieron que prefieren que se les juzgue por sus méritos y por cómo encaminarán su trabajo en equipo.

“Yo creo que (Hernández Rivera) es un gran complemento para mí. Yo me siento sumamente cómodo con él, como compañero de papeleta. Tengo plena confianza en él y los populares así lo ven. Me parece que se proyecta de manera natural”, respondió el presidente de la Pava.

Entretanto, ambos candidatos prefirieron dejar en blanco la pregunta sobre las debilidades que presentan de cara a las elecciones generales. Al menos, Hernández Rivera señaló que estos temas se hablan de manera interna o se dejan a la opinión de los analistas.

En cambio, Ortiz González destacó que la mayor fortaleza de la dupla es que cuentan con “una agenda clara y definida. Este no es el caso de dos candidatos que tienen agenda distante, como hemos visto en tantos años anteriores. Tenemos una agenda definida, tenemos unas prioridades claras y tenemos una gran capacidad de trabajar juntos. Yo entiendo la importancia de Pablo José en la papeleta, reconozco su espacio y todas las aportaciones que puede hacer y yo creo que él también lo hace conmigo y, en ese sentido, es una papeleta que piensa en el colectivo más que en el individuo. Eso es fundamental”.

Esa agenda, según expusieron, busca mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños, “casi exclusivamente o principalmente en el tema de desarrollo económico”.

“Lo que nosotros no vamos a hacer es priorizar una agenda ideológica individual o partidista a costa de la calidad de vida de la gente, que es lo que hemos visto por los pasados 20 años del PNP. En nuestro caso, vamos a trabajar por todos. Vamos a atender los problemas que aquejan a todos en una agenda colectiva”, demarcó Ortiz González.

Fortalecidos tras las primarias

En vías a presentar esta agenda, la dupla entiende que el PPD quedó fortalecido tras las primarias en las que el presidente de la Pava enfrentó al senador Juan Zaragoza, esto a pesar de la baja participación que se registró en la contienda con cerca de 135,000 electores.

“Nos fortalece, porque nos da la oportunidad de poder identificar nuestras grandes fortalezas y donde hay más trabajo que hacer”, dijo Ortiz González.

De inmediato, informó que la próxima semana reunirá al liderato del PPD para analizar qué señales dejaron las primarias y qué deben reforzar de cara a las elecciones generales.

El candidato a la gobernación adelantó que “nos resta trabajar para fortalecer la estructura política, principalmente en unas zonas que hemos identificado. El equipo electoral ha sido y va a ser y va a seguir siendo una prioridad para estar listos en noviembre. Son dos elementos fundamentales que yo he identificado, incluso, antes de esta primaria y que estamos tomando los pasos afirmativos para poder hacerlo. Yo lo que le garantizo a los populares y al país es que vamos a estar listos para esa elección. Y lo fundamental aquí es el trabajo continuo y es la unidad de propósito. En esa unidad de propósito es que aumentan enormemente nuestras posibilidades de triunfo y por eso estoy convencido de que vamos a prevalecer”.

Reforzar las finanzas del partido también será importante de cara a las elecciones. Para lograrlo, el grupo ya tiene sus planes definidos. Evitaron darlo a conocer.

“Nosotros ya tenemos nuestro plan establecido para aumentar esos recaudos y tener la cantidad de dinero que necesitamos para llevar el mensaje. Ahora bien, en esta elección y en elecciones anteriores no siempre el que recauda más dinero es el que gana. El país también sabe y pasa a juicio sobre eso. Así que al final del camino, lo que se va a contar el día de la elección son los votos de la gente. Yo le garantizo a los populares que los recursos los vamos a tener”, indicó Ortiz González.

"Lo que la gente en verdad quiere son campañas limpias, que les hable con respeto y que les respete su inteligencia, porque un error común de los políticos es pensar que la gente sigue ciegamente a sus líderes y no es así”, dice Pablo José. ( Nahira Montcourt )

Asimismo, los populares respondieron a los señalamientos que hacen los novoprogresistas en su contra en torno a que sus posibilidades de triunfo se verían menguadas por la alianza establecida entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana.

“Eso es una estrategia del PNP. Ellos lo que están tratando es de minimizarnos para que la gente se crea que no podemos ganar y no salgan a votar por nosotros, y nosotros no vamos a caer en esa trampa. O sea, lo mismo les aplica a ellos con Proyecto Dignidad. Nosotros no sabemos si vamos a compartir contra el PNP o contra Proyecto Dignidad, partiendo de esas premisas”, respondió Hernández Rivera.

En conjunto, el equipo popular prometió liderar una campaña de altura, “decente” y sin ataques políticos. Sin embargo, dejaron claro que se defenderán cuando sean atacados.

“Yo soy de los que cree que no hay que llegar a campañas de fango ni personalistas para que el país te pueda escuchar”, afirmó Ortiz González.

“Lo que la gente en verdad quiere son campañas limpias, que les hable con respeto y que les respete su inteligencia, porque un error común de los políticos es pensar que la gente sigue ciegamente a sus líderes y no es así”, añadió, por su parte, Hernández Rivera.

En esta campaña, los populares se enfocarán en atraer a los más de medio millón de electores que le dieron la confianza al exgobernador Alejando García Padilla, el último líder de la Pava que estuvo en el poder (2013-2016).

Buscarle definiciones al Estado Libre Asociado (ELA) no será prioridad en esta contienda. Es que el grupo prefiere enfocarse en que el sistema de gobierno aumente sus poderes y se refuerce en aspectos de desarrollo económico, como lo sería logrando paridad en programas federales.

Por último, Hernández Rivera opinó que sería “improbable” de que se dé un escenario en que sólo él resulte vencedor en las elecciones.

“Yo, honestamente, voy a hacer todo lo que me alcance para que nosotros ganemos como equipo”, sentenció.