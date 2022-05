✴️¿Y AHORA QUÉ PASARÁ? Muchos se preguntan qué pasará en PR si se revocan estos casos federales. ¿Esto implicaría que automáticamente el 4bort0 quedaría prohibido en nuestro país? La respuesta corta es no, no quedaría prohibido automáticamente aunque el tribunal supremo revoque Roe vs. Wade. Para que en Puerto Rico no se pueda ab0rtar o para que la práctica del 4bort0 sea regulada de manera más restrictiva de lo hasta ahora podía regularse, tendríamos que legislar para que expresamente la asamblea legislativa establezca los parámetros respecto a cuándo y bajo qué circunstancias se permitiría o no se permitirá el 4bort0 en nuestro país. Por otro lado, con la revocación de Roe vs. Wade y Planned Parenthood vs. Casey lo que sí cambiaría y quedaría claramente establecido es que la regulación del 4bort0 dependerá únicamente de lo que quiera hacer cada estado y territorio y que, por lo tanto, sería constitucional prohibir absolutamente el 4bort0. Pero, esa decisión va a depender solamente de la voluntad política de los legisladores de los estados y territorios. Es decir, de las regulaciones que los legisladores estén dispuestos a aprobar. Entonces, ¿qué debemos hacer en PR ante la discusión del proyecto del senado 693 que prohíbe el aborto luego de que se sabe que el bebé puede sobrevivir fuera del vientre? Mi postura es que la aprobación del P. de S 693 sería un paso en la dirección correcta. Pero no el último paso. Eso quiere decir que, después de aprobarse el proyecto del senado 693, habría que discutir si existe o no existe la voluntad política entre los miembros de la asamblea legislativa de Puerto Rico para aprobar otro tipo de regulaciones en favor de la madre y de la protección de la nueva vida humana en el vientre. Mientras tanto, y consciente de que estos nuevos cambios requerirán de una mejor política pública en favor de las mujeres embarazadas y sus hijos, próximamente presentaré un proyecto de ley por petición del joven universitario Víctor Cucuta para crear una oficina gubernamental dedicada específicamente a tender a las mujeres embarazadas, de manera tal que se les brinde ayuda y orientación sobre los servicios y programas gubernamentales y otros servicios que ofrecen organizaciones sin fines de lucros, de manera que podamos servir de puente entre estas mujeres y las organizaciones, así como orientar a aquellas que lo deseen sobre los procesos de adopción, entrega voluntaria, entre otros. Como he dicho desde el principio, seguiré trabajando para ayudar y proteger las dos vidas. #JoanneRodriguezVeve #UnaNuevaRuta