José Luis Dalmau Santiago no buscará un puesto de liderato en el próximo cuatrienio, cuando el Senado que ahora preside será liderado por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

En unas declaraciones públicas emitidas en la mañana de este jueves, el líder del Partido Popular Democrático (PPD) manifestó, de hecho, que no asistirá al caucus que convocó el presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz, para seleccionar a los próximo portavoces de la minoría.

“En este momento histórico he tomado la decisión de no aspirar a ninguna posición de liderato en el Senado. Además, anuncio que no estaré participando del caucus convocado por el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz. Por último, le expreso al país, al Partido Popular y a mis compañeros de delegación en el Senado, que podrán contar siempre con mi experiencia y mi buen deseo de continuar sirviéndole a Puerto Rico”, precisó Salmau Santiago.

El funcionario no justificó su determinación de permancer con manos afuera en asuntos de liderato dentro del PPD, colectividad que llegó a presidir.

Sin embargo, enumeró que en su trayectoria ha ocupado todos los cargos.

“Durante más de dos décadas mis compañeros me han honrado con su confianza para ocupar todos los puestos de liderato en el Senado, representando mi delegación. Portavoz de mayoría (2001-2004), portavoz de minoría en dos términos (2005-2012), vicepresidente del Senado (2013-2016), portavoz alterno de minoría (2017-2020) y como Presidente del Senado en una Cámara Alta sin precedentes (cinco partidos y un senador independiente).He logrado diálogo y consenso en momentos en que el país así lo ha necesitado. He impulsado miles de medidas y he sido autor de leyes bajo administraciones de distintos partidos, mostrando así mi capacidad de generar consenso y diálogo en momentos cruciales para el país. Mi misión siempre ha sido la de servir al pueblo de Puerto Rico, y he trabajado con dedicación para lograr acuerdos que beneficien a todos los sectores de nuestra sociedad”, manifestó.

Dalmau Santiago inició sus funciones como senador en el 2001. Dijo que, desde entonces, “he tenido el privilegio de servirle al país y a mi PPD siendo un soldado de fila y una voz fuerte en defensa de nuestra gente, dentro y fuera del hemiciclo”.