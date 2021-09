Tras ser designado director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en momentos en que el pueblo sufre de apagones selectivos, Josué Colón Ortiz prometió deshacerse del gabán y ponerse las botas para estar presente en las centrales generatrices.

Su misión, según afirmó en una conferencia de prensa realizada en la sede de la AEE, en Santurce, es “corregir de manera inmediata” la infinidad de problemas de generación de energía que enfrenta la corporación en momentos en que las averías son la orden del día.

Además, señaló que también se enfocará en mejorar la comunicación con los directivos de Luma Energy “de manera que el pueblo de Puerto Rico no sufra por falta de comunicación de ambas entidades”.

Las reiteradas promesas que hizo Colón Ortiz no surgen de la nada. El propio funcionario aceptó que es parte de la directriz que le impartió el gobernador Pedro Pierluisi, cuando se reunieron ayer, martes, en La Fortaleza.

“El gobernador está molesto con todo lo que ha sucedido. Él no quiere más excusas”, expresó, al señalar que “él no quiere explicaciones, él quiere resultado”.

Añadió que la solicitud específica de Pierluisi fue “que metiera mano, que no me convirtiera en un director de oficina”.

Desde un inicio, Colón Ortiz señaló que tiene ese compromiso de demostrarle resultados al pueblo y que lo verán a menudo visitando las centrales generatrices por toda la Isla.

Comentó que salió de su retiro por ese mismo compromiso que tiene con el pueblo, ya que su familia también está sufriendo por los constantes apagones que se registran en el país a causa de la generación limitada de energía que puede producir la AEE ante tantas averías que enfrentan.

“Vamos a ir a las plantas, vamos a poner nuestro compromiso y esfuerzo para que eso pueda corregir de manera inmediata”, puntualizó.

El nuevo director reconoció la condición crítica en la que se encuentran las plantas de generación de energía. Por ello, su plan de acción consiste en visitar cada una de las centrales, conocer su estado y necesidades, para promulgar mejoras que redunden en una “reserva robusta y estable para proveer servicio”.

Dijo que no dudará en traer personal que se movilizó a las agencias de gobierno con el cambio que ocurrió el pasado 1 de junio para que Luma Energy se hiciera cargo de la transmisión y distribución de energía, si así fuese necesario.

Sin fecha

Pero, Colón Ortiz fue reacio en establecer una fecha en la que este problema energético que enfrenta la Isla sea resuelto.

“Todos queremos saber cuándo va a terminar esto. En este preciso momento, no te puedo contestar que esto vaya a terminar hoy o mañana, porque no he tenido acceso directo a los problemas. Pero, sí, el compromiso mío es que no va a pasar semanas o meses para que yo ponga toda mi atención directamente en las centrales generatrices y en los problemas que están ocasionando estos disturbios. Yo te diría que en los próximos días yo estaría en mejor posición para poder contestar la pregunta del tiempo que tomará. Pero, sin duda, (habrá) el sentido de urgencia que requiere el pueblo de Puerto Rico para terminar el sufrimiento de las personas mayores. Si alguien está comprometido con concluir estos asuntos que han afectado a la ciudadanía es este servidor. Así que yo espero que en los próximos días podemos mejorar todo lo que está ocurriendo al presente”, manifestó.

El funcinario ni si quiera quiso comprometerse en que la situación de apagones que se registra esta semana vaya a culminar en el fin de semana, cuando se supone entre en funciones la unidad 5 de Costa Sur, en Guayanilla. Esto, tal y como lo informó el subdirector de operaciones de la AEE, Fernando Padilla, en la reunión de la Junta de Gobierno en la que Efran Paredes renunció a su cargo y fue elegido como su sustituto.

“No voy a dar falsas expectativas. Lo menos que espera el pueblo es que se den promesas que no se puedan cumplir”, afirmó.

El funcionario, de paso, diagnosticó cuál es el problema del sistema eléctrico.

“Yo entiendo que lo que está ocasionando los apagones masivos se deben a la falta de mantenimiento, si se puede decir de esa manera, y a las averías, que ocurren y que en un sistema como este, que está continuo, puede ocurrir”, expuso.

Dijo que cuenta con todo el conocimiento para resolver estos problemas, porque en los 25 años que laboró en la AEE, de donde se retiró hace nueve años, fue hasta jefe de una planta generatriz. También llegó a ostentar el cargo de director de la corporación bajo la administración de Luis Fortuño.

Asimismo, Colón Ortiz opinó que colaborará a encaminar la privatización de la generación de energía, pero “garantizando que las operaciones diarias de la Autoridad sean eficiente, confiable”.

Rechazó que la transformación que se impulsa del sistema eléctrico tenga que incluir que los ciudadanos enfrenten múltiples apagones.

En la mirilla

El directivo adelantó que para promulgar los cambios que requiere la AEE ha puesto a todo el personal de confianza “bajo evaluación”. Dijo que eso incluye hasta los funcionarios a cargo de las centrales generatrices y en las áreas operacionales.

Además, adelantó que buscará tener reuniones diarias con los directivos de Luma Energy para que haya sincronía en la operación. De hecho, esperaba esta noche reunirse con el principal oficial ejecutivo de la empresa, Wayne Stensby.

Por último, el funcionario dijo que terminará todos los acuerdos que tiene con el Consorcio Energético de la Montaña y la empresa Decentricity, donde era consultor, ahora que asumió la dirección de la AEE.

También mencionó que pondrá “un detente” a su pensión para acoger el salario que le impondrá la Junta de Gobierno de la AEE. Se prevé que el mismo será de $250,000 anuales, igual que lo que cobraba Paredes.

Entretanto, el nuevo presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Fernando Gil Enseñat, dijo a Primera Hora que en las manos de Colón Ortiz es que descansaría la misión de estabilizar el sistema eléctrico del país. Comentó que el ente que preside será un facilitador.

“Era la persona idónea para manejar la Autoridad ante la renuncia del amigo Efran Paredes. Es una persona que admiro mucho”, indicó.

Señaló que a Colón Ortiz le han quitado la responsabilidad de trabajar con las obras de reconstrucción del sistema eléctrico del país con los $9,000 millones designados por la Agencia federal de Manejo de Emergencias. Comentó que ahora se hará cargo de esa misión junto al subdirector de Operaciones.

Comentó que se tomó la decisión para que Colón Ortiz se enfoque en los problemas de generación de energía.

Asimismo, Gil Enseñat tampoco pudo establecer cuándo acabarán los apagones.

Dijo que poder pronunciarse sobre una fecha “me haría mago o adivino. Yo soy sincero. No me gusta mentir… Aquí hay que hacer evaluaciones y darle esa oportunidad también (para que Colón Ortiz obtenga resultados)”.

Por último, Gil Enseñat llamó a los consumidores a sean prudentes en el uso de energía.

“A los abonados, lo único que puedo decir es lo que está bajo mi control. Soy persona de enrollarme las mangas y buscar soluciones. No puedo decirles que tengan paciencia. No es algo que suene bonito en ese sentido. Eso sí puedo decir que todos tenemos una responsabilidad social y podemos ser consciente en el uso de energía y eso nos va a ayudar a poder generar más”, puntualizó.