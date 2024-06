De prevalecer este domingo en la contienda primarista a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), el senador Juan Zaragoza informó que nombraría un Comité de Unidad para fortalecer la colectividad de cara a las elecciones de noviembre.

“Este ‘issue’ de la unidad no se puede subestimar. Y no es un ‘issue’ exclusivamente a nivel de presidencia, nosotros tenemos 38 primarias y, muchas veces, esas contiendas a nivel regional o municipal pueden ser más intensas. Así que eso no se resuelve con una foto de los dos grupos o dándonos la mano, hay que tirarse a la calle a trabajarlo”, indicó vía telefónica a este medio.

Agregó que, en esta etapa de la contienda, el PPD “no se puede dar el lujo de tener tribus”. De paso, señaló que el tema de la unidad debe atenderse “con mucho cuidado”.

Al momento, no ha decidido quiénes formarían parte del comité propuesto, pero anticipó que se enfocaría principalmente en los distritos y municipios. “La ventaja que tenemos es que, si no me equivoco, las primarias de 2020 fueron en agosto, así que ahora tenemos 60 días más” para fortalecer la Pava, comentó.

Por otro lado, se mostró preocupado por el impacto que podrían tener en los resultados del día los contratiempos que se han registrado en múltiples colegios, como la falta de servicio de luz, ausencia de funcionarios y fallas con las máquinas de escrutinio electrónico.

“Uno confía en que la gente que sacó la mañana para ir a votar, se mantenga firme ante los inconvenientes”, expresó.

Más temprano, Zaragoza estimó que unos 250,000 populares participarían en la primaria. A la pregunta de qué pasaría si la cantidad es menor, el senador opinó que, entonces, tocaría dar prioridad a la movilización de electores para las elecciones del 5 de noviembre.

En la primaria del PPD en 2020 –en la que se enfrentaron en la gobernación Carlos “Charlie” Delgado, Carmen Yulín Cruz y Eduardo Bhatia–, se contabilizaron 218,900 papeletas, según la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Por su parte, el director político de la campaña de Zaragoza, Charlie Hernández, resaltó que la participación electoral y movilización dependerá de si en los municipios hay primarias a nivel municipal.

Al igual que Zaragoza, reconoció que le preocupa el impacto que podrían tener en la movilización las fallas registradas en múltiples colegios, como algunos en donde los salones de votación del PPD no abrieron. Estimó que ha sido necesario consolidar cerca de una decena de colegios y lo atribuyó a la falta de funcionarios del contrincante de Zaragoza, Jesús Manuel Ortiz.

“Claro que nos preocupa, particularmente si ocurre en lugares donde el respaldo a Juan Zaragoza ha sido dramático, como San Juan, por ejemplo. Nuestros números dicen que Juan, a pesar de que tiene mucho respaldo en el resto de Puerto Rico, lo que tiene que ver con las áreas más metropolitanas –Ponce, Mayagüez, San Juan, Bayamón, Carolina–, tiene un respaldo dramático. Y claro que nos preocupa que empiecen a cerrar colegios, y uno quiere pensar que es por una consideración neutral y no por un diseño”, señaló.