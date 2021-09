La Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico citó para este próximo miércoles a los primeros dos doctores que supuestamente han admitido que en la actualidad utilizan el desparasitante ivermectina -comúnmente utilizado para tratar piojos en humanos o en su versión para animales para atender párasitos en caballos, vacas, ovejas, entre otros- para tratar el COVID-19.

En entrevista con Primera Hora, el presidente de la entidad, en doctor Ramón Méndez Sexto, no quiso estipular quiénes eran los galenos. Este diario supo que se trata de dos médicos que fueron entrevistas en una emisora religiosa, Josh Rodríguez y Lionel Ramírez. Ambos han presentado una demanda contra el Colegio de Médicos.

Escuche a los médicos hablar sobre “la efectividad” de la ivermectina desde el minuto 15:

Méndez Sexto solo reconoció que los médicos “habían hecho una conferencia de prensa en una estación radial. Uno de ellos alegó tener 29 pacientes tratados y que ninguno se había muerto”.

No citaron, sin embargo, el infectólogo Miguel Colón, quien también reconoció en un programa televisivo (Jugando Pelota Dura) haber utilizado el medicamento y que sus pacientes murieron.

La decisión de citar a estos médicos se dio durante una reunión virtual de la Junta en la que asistieron cuatro de los siete miembros.

Detalló que el propósito no es sancionar a los galenos, sino realizar “una investigación completa del medicamento y la acción de los médicos”.

“No estamos en condición de sancionar a ningún médico en este momento. Estamos investigando”, añadió Méndez Sexto.

El presidente de la Junta señaló que desean conocer el protocolo que utilizaron para recetar el medicamento, ver los laboratorios que le realizaron a sus pacientes y conocer los resultados.

“Eso es parte de la investigación que estamos empezando. No nos vamos a limitar a ellos dos, (los médicos). A ellos los hemos citado. Uno alega tener 29 pacientes con COVID y que los salvó. Nos interesa ver este protocolo, no es que vamos a sancionarlos. Queremos ver si hay algo que funciona... Es cuestión de información. No es una cacería de bruja ni cosa que se parezca”, expresó Méndez Sexto.

Dijo que si obtienen alguna información especial, podrían compartirla con la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés). Esta agencia ha vetado el uso del medicamento para tratar el COVID-19.

“Estamos buscando alternativa. La finalidad de la Junta de proteger y salvaguardas la salud del pueblo”, concluyó.