Los detalles del Proyecto 693, que buscaría restringir el aborto, fue caracterizado hoy, lunes, como carente de especificidad y “vago” por el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

Es por esto que, tras someter su postura a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia presidida por la autora y senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, Emanuelli Hernández dijo que el no enmendar el proyecto podría resultar en uno “inconstitucional”.

“El proyecto de Ley, como está redactado, carece de especificidad y es vago. Haremos unas sugerencias que, (si) al menos no se corrijan esos aspectos, ese proyecto, a nuestro deber, resulta inconstitucional”, sostuvo el secretario.

PUBLICIDAD

Emanuelli Hernández mencionó que los puntos de ambigüedad incluyen que el médico tiene que tomar las decisiones que no afecten la vida de la persona gestante o la del feto. Sin embargo, no menciona, en casos de emergencias, a cuál se le dará prioridad. Asimismo, dijo que no se especifica la cantidad de evaluaciones médicas necesarias para tomar estas decisiones.

“Esto es un tema que hay que trabajar con mucho cuidado, con mucho análisis y hay que madurarlo en términos de que hay unos derechos fundamentales de la mujer que se han venido logrando desde Roe vs Wade y nosotros reconocemos también cuál ha sido el desarrollo constitucional que, en algunos casos, han de una forma restringido esos derechos y, por lo menos, modificado esos derechos”, resaltó Emanuelli Hernández.

Junto a Rodríguez Veve, los coautores del proyecto son los populares José Luis Dalmau Santiago, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera y Albert Berríos Torres, así como los novoprogresistas Thomas Rivera Schatz y Kerem Riquelme.

La medida ha sido punto controvertible para múltiples sectores de la población porque recibió el aval del Senado sin la celebración de vistas públicas. No fue hasta el domingo que los legisladores Rodríguez Veve, Dalmau Santiago y Rivera Schatz anunciaron, por escrito, que se celebrarían para que “la participación sea amplia, masiva y totalmente abierta”.

La medida propone que la terminación de un embarazo solo se podría llevar a cabo previo a las 22 semanas de gestación y según la determinación de un profesional de la salud. De esta manera, un aborto se podría dar “cuando la terminación está fundamentada en la determinación médica más apropiada para la preservación de la vida de la madre ante una emergencia médica”. Previo a llevar a cabo el proceso, el médico deberá documentar qué lo justifica e incluir en el documento la etapa gestacional y utilizar un método “con mayor probabilidad pueda preservar la vida del concebido como la de la madre”.

PUBLICIDAD

Además de pretender obviar las vistas públicas, Dalmau Santiago había caracterizado el aborto de menos de 22 semanas de gestación como “un asesinato” a un feto “viable”. Por su parte, Rivera Schatz indicó esta mañana en entrevista en Radio Isla 1320 que está totalmente en desacuerdo con el aborto, por lo que no lo apoya en ninguna etapa de gestación.

Más aun, Emanuelli Hernández repitió que estas decisiones de viabilidad se deben delegar a profesionales en el campo de la medicina.

“Si consideramos, eso debe dejarse a los peritos en esa área. Creo que hay unos criterios que coloca una carga indebida en la mujer y, me parece a mí, nosotros tenemos que velar por los derechos y no es cuestión de que si usted pertenece a una religión o tiene unas creencias. No. Es cuestión de unos derechos fundamentales, sobre todo en este caso de las mujeres”, manifestó.

“La posición del Departamento es que sí, debe respetarse el criterio médico, que debe atemperarse a ese proyecto para que cumpla con la posición y sobre todo, velar por la integridad por los derechos de la mujer”, agregó.