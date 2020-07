La exsecretaria de Justicia, Dennise Longo, dijo que desde marzo le notificó de forma preliminar a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que la gobernadora Wanda Vázquez era “tarjeta” en una investigación trabajada por la División de Integridad Pública.

La versión de la gobernadora

El comunicado de la exfiscal federal se emitió en momentos en que Vázquez Garced se defendía de alegaciones en su contra iniciadas anoche, luego de que personal de la agencia llegó el lunes a OPFEI con referidos contra la mandataria y recibieron órdenes de regresarlos a Justicia sin someterlos. La gobernadora alegó hoy que el despido de Longo Quiñones el viernes no tuvo que ver con esas investigaciones, sino con que supuestamente intervino en una investigación federal relacionada al Departamento de Salud donde su madre Concepción Quiñones de Longo era subsecretaria y firmó contratos de Medicaid.

Hablan de delitos, residenciamiento y renuncia

En las declaraciones de Longo Quiñones, colocadas por la abogada Mayra López Mulero, la exsecretaria reconoce que hubo una pesquisa contra su madre, la exsecretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, y que ella consultó con la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) si esto ameritaba ella inhibirse del caso relacionado a la gobernadora y que este le indicó que no.

Hay dos pesquisas, le dijo Longo a Begnaud

A continuación, las declaraciones íntegras de Longo:

Declaraciones autorizadas de la ex secretaria del Departamento de Justicia Denisse Longo Quiñones:

En el mes de enero, se comenzó una investigación con respecto al manejo de los suministros de ADSEF, bajo el caso 2020-31-102-00007. Luego de evaluar preliminarmente el mismo, el 11 de marzo del 2020 se notificó al OPFEI que la Gobernadora y otros altos funcionarios eran tarjeta de esta investigación.

Durante marzo, abril y mayo, los fiscales de la División de Integridad Pública entrevistaron a testigos, revisaron prueba y redactaron un informe resumiendo sus hallazgos. En junio, se me presentó un informe, el cual discutimos y revisamos.

Paralelamente, la división de Integridad Pública realizaba una investigación sobre las compras de pruebas realizadas por el Departamento de Salud, querella que se originó ante una denuncia iniciada por mi señora madre. Esa investigación incluía como tarjetas a personal de la Oficina de la Gobernadora.

Como es de conocimiento público, yo me inhibí de aquella investigación. Para garantizar la confiabilidad del proceso, el 23 de junio del 2020, le solicite a la Oficina de Ética Gubernamental una consulta, para determinar si debía inhibirme de la investigación de ADSEF, toda vez que esa pesquisa también investigaba la Oficina de la Gobernadora.

El 26 de junio del 2020, la Oficina de Ética Gubernamental determinó que por ser investigaciones no relacionadas y por no involucrar el Departamento de Salud, la Lcda. Longo no tenía facultad de inhibirse.

El proceso de preparar un referido a la Oficina del Panel del Fiscal Independiente es uno complejo, requiere el envió de un informe, la evidencia que apoya el mismo.

Una vez la Secretaria y los fiscales firman todos los documentos, los mismo se radican. Yo dejé los documentos firmados, para que mi sucesora siguiera su curso de acción”.