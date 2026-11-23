El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, y el comisionado de la Policía Municipal, Juan Jackson, anunciaron la instalación de un nuevo cuartel modular en la calle Lucila Silva, en la comunidad de La Perla del Viejo San Juan.

La unidad, que se colocó en la madrugada de este martes, operará las 24 horas del día, los siete días de la semana, y servirá como punto de atención a querellas de residentes, visitantes locales y turistas.

“Para nuestra administración, fortalecer la seguridad y promover la sana convivencia comunitaria es esencial. La Perla recibe a miles de visitantes cada año. Es nuestra responsabilidad brindar mayor seguridad a quienes visitan la comunidad y, sobre todo, a las personas que viven allí. Con esta presencia permanente, buscamos atender sus querellas, responder con mayor rapidez y reducir el riesgo de que se repitan incidentes como los que hemos vivido”, expresó Romero Lugo.

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El alcalde de la capital detalló que, con la incorporación de 18 policías municipales de la más reciente academia al Viejo San Juan, el Municipio podrá asignar cuatro oficiales por turno a La Perla. Estos oficiales atenderán el cuartel y prestarán servicios de vigilancia en la comunidad con una patrulla asignada, mientras se mantiene el servicio policiaco en el resto del casco histórico.

El cuartel modular, conocido como Smart Mobile Unit, está construido en acero galvanizado para resistir la exposición al ambiente marino y cuenta con ventanas de policarbonato resistentes a impactos. La unidad incorpora nueve cámaras de vigilancia y tres monitores que permitirán dar seguimiento en tiempo real a las imágenes de la red de cámaras de la comunidad y del Municipio.

Según detalló Romero Lugo, como parte del plan, se instalarán otras 12 cámaras en distintos puntos de La Perla, incluidos dos lectores de tablillas que utilizan inteligencia artificial para ayudar a identificar vehículos reportados como hurtados.

Con esta instalación, el sistema contará con un total de 21 cámaras funcionando en el sector. La unidad también cuenta con internet satelital, un sistema de notificación masiva con alertas audibles, iluminación de emergencia y una estación meteorológica integrada.