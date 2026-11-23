Un hombre resultó herido luego de ser golpeado con la culata de un arma de fuego en varias partes del cuerpo, incluyendo la cabeza y el rostro, durante una agresión reportada anoche en el residencial Santa Elena, en San Juan.

Según informó la Policía de Puerto Rico, los hechos ocurrieron en el mencionado residencial, ubicado en la avenida San Patricio, en circunstancias que todavía se encuentran bajo investigación.

La víctima sufrió una herida abierta en la cabeza y hematomas en el rostro, por lo que recibió asistencia médica en un hospital del área. Tras ser evaluado por el médico de turno, le realizaron varios puntos de sutura.

Agentes del Precinto de Puerto Nuevo realizaron la investigación preliminar. El caso será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para continuar con la pesquisa.