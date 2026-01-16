Legislador se queja de los altos costos de los alimentos y bebidas en la SanSe
Dice que afecta el bolsillo del consumidor.
PUBLICIDAD
El representante Edgar Robles, quien preside la Comisión de Asuntos del Consumidor, expresó este viernes preocupación ante lo que estableció como un “alto costo” de alimentos y bebidas básicas durante las Fiestas de la Calle San Sebastián.
El legislador de Hatillo y Arecibo precisó, en un comunicado de prensa, que los precios que han fijado los comerciantes “afecta directamente el bolsillo del consumidor”.
Según precios observados y reportados públicamente, un bacalaíto puede costar entre $6.00 y $10.00, las alcapurrias entre $5.00 y $8.00, los pinchos entre $7.00 y $10.00, mientras que refrescos y agua se venden a $3.00, jugos naturales entre $7.00 y $8.00, y tragos con licor entre $10.00 y $12.00.
El legislador no estableció cuáles eran los posibles precios justos para los mencionados alimentos o bebidas.
“Estamos preocupados por el consumidor. Estas fiestas son del pueblo y nuestro deber es velar porque no se abuse de quienes vienen a disfrutar con su familia. Vamos a hacer lo que sea necesario para proteger al consumidor y garantizar prácticas justas,” afirmó Robles.
El legislador recalcó que desde la Comisión de Asuntos del Consumidor se estará realizando lo necesario, incluyendo investigaciones y evaluaciones de prácticas comerciales, para asegurarse de que se cumpla con la ley y que los precios estén claramente anunciados y justificados.
Alegó que la fiscalización no busca afectar a los pequeños comerciantes, sino proteger al ciudadano, fomentar la transparencia y asegurar que las tradiciones culturales puedan disfrutarse sin convertirse en una carga económica para el pueblo.
Las Fiestas de la Calle San Sebastián iniciaron, ayer, jueves, y se extenderán hasta el próximo domingo.