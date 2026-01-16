El representante Edgar Robles, quien preside la Comisión de Asuntos del Consumidor, expresó este viernes preocupación ante lo que estableció como un “alto costo” de alimentos y bebidas básicas durante las Fiestas de la Calle San Sebastián.

El legislador de Hatillo y Arecibo precisó, en un comunicado de prensa, que los precios que han fijado los comerciantes “afecta directamente el bolsillo del consumidor”.

Según precios observados y reportados públicamente, un bacalaíto puede costar entre $6.00 y $10.00, las alcapurrias entre $5.00 y $8.00, los pinchos entre $7.00 y $10.00, mientras que refrescos y agua se venden a $3.00, jugos naturales entre $7.00 y $8.00, y tragos con licor entre $10.00 y $12.00.

9 Fotos Aprovechan la visita al festival más grande de Puerto Rico para comerse un bacalaíto o una alcapurria.

El legislador no estableció cuáles eran los posibles precios justos para los mencionados alimentos o bebidas.

“Estamos preocupados por el consumidor. Estas fiestas son del pueblo y nuestro deber es velar porque no se abuse de quienes vienen a disfrutar con su familia. Vamos a hacer lo que sea necesario para proteger al consumidor y garantizar prácticas justas,” afirmó Robles.

El legislador recalcó que desde la Comisión de Asuntos del Consumidor se estará realizando lo necesario, incluyendo investigaciones y evaluaciones de prácticas comerciales, para asegurarse de que se cumpla con la ley y que los precios estén claramente anunciados y justificados.

Alegó que la fiscalización no busca afectar a los pequeños comerciantes, sino proteger al ciudadano, fomentar la transparencia y asegurar que las tradiciones culturales puedan disfrutarse sin convertirse en una carga económica para el pueblo.

Las Fiestas de la Calle San Sebastián iniciaron, ayer, jueves, y se extenderán hasta el próximo domingo.