Varios legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), se sumaron hoy a las voces que reclaman que la Junta de Gobierno de la colectividad se reúna a la mayor brevedad para discutir las controvertibles expresiones de su presidente, José Luis Dalmau Santiago en torno al aborto.

“Creo que esto amerita una discusión en el Partido lo antes posible”, sentenció el senador Juan Zaragoza Gómez.

El pasado jueves al defender el Proyecto del Senado 693, que busca limitar el aborto, Dalmau Santiago dijo que cualquier persona que participe en un proceso de un aborto está cometiendo un asesinato. Las expresiones han caído como bomba en los organismos de mujeres de la Pava y en otros sectores políticos y sociales del País.

Zaragoza Gómez dijo que el líder de la colectividad “ha cambiado el tono, tiene un tono mucho más conciliador, ha evitado usar la palabra (asesinato)”, pero sostuvo la Junta de Gobierno debe discutir el asunto.

“(El aborto) es un tema que polariza a cualquier grupo, donde quiera te metas y traes el tema, sea en un cumpleaños, sea donde quiera que te metas, es un tema polarizante y creo que un poco es un tema innecesario” sostuvo el senador, quien hizo claro que se opone al Proyecto del Senado 693.

La medida, de la autoría del Presidente del Senado y otros seis senadores del ala convervadora, busca crear el Registro de Terminación de Embarazo en Etapa Gestacional de Viabalidad, a fin de obligar a los profesionales que lleven a cabo la terminación de un embarazo después de las 22 semanas a informarlo al Departamento de Salud.

“Para mí el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo va por encima de cualquier cosa”, dijo Zaragoza Gómez.

“Aunque no hubiese hecho las expresiones de la misma manera que lo hizo el Presidente, si la Junta determina que en efecto debería convocarse para atender esto que ha trascendido públicamente yo estaría de acuerdo, Yo no formo parte de la junta, pero he escuchado que compañeros legisladores y ex funcionarios, personas que son muy conocidas dentro del PPD han solicitado que se convoque a la Junta”, dijo por su parte, el representante Orlando Aponte Rosario.

Sostuvo que el PPD “tiene que hacer una introspección de en dónde estamos a dónde nos dirigimos, buscar causas comunes y en ese sentido me parece adecuado que la Junta de Gobierno se reúna más seguido y hago la invitación de que las conferencias legislativas se tienen que hacer también más seguido”.

Sobre las expresiones de Dalmau Santiago indicó que le tiene “mucho respeto al Presidente y a lo que vaya a hacer, pero yo no haría ese tipo de expresión nunca“. Agregó que entiende que las expresiones de Dalmau Santiago fueron en su carácter personal.

Sobre el Proyecto del Senado 693, dijo que “como está redactado lo veo deficiente desde el aspecto jurídico y constitucional”.

Otro legislador popular, Jesús Manuel Ortiz González sostuvo que las expresiones del Presidente del PPD “fueron desarcertadas”. Dijo que el P.S. 693 “no es un proyecto programático del PPD” y que debe quedar claro que las expresiones de Dalmau Santiago no representan la posición institucional de la colectividad.

“Llegó el momento de que el PPD tenga una conversación seria interna para establecer con claridad sus postulados, lo que he llamado reformular sus causas. Esto es un ejemplo de por qué es necesario ese diálogo”, sostuvo Ortiz González.

Indicó también que el PPD tiene que ampliar la participación de las mujeres en la institución, lo he dicho antes, que no están justamente representadas en la institución y hay que tomar las medidas”.

Por su parte, el portavoz de la mayoría popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau dijo que la discusión publica del tema del aborto “ha puesto de manifiesto los principales problemas del PPD”, que definió como “la falta de autodefinición, la indisciplina y la inconsecuencia ante los temas medulares que afectan a los puertorriqueños”.