Los presidentes del Senado, José Luis Dalmau Santiago y de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez no estaban en el Capitolio cuando la multitudinaria marcha del magisterio se detuvo a media mañana frente a la Casa de las Leyes, antes de seguir rumbo a La Fortaleza.

Un puñado de legisladores marchó con los educadores y otros, senadores y representantes, salieron a los predios del distrito capitolino para ver a lo lejos la manifestación. Los legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, Rafael Bernabe Riefkhol, José Bernardo Márquez Reyes, los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago y Dennis Márquez Lebrón y el senador independiente, José Vargas Vidot fueron algunos de los que se unieron a la marcha.

PUBLICIDAD

El presidente de la Cámara dijo que “tenía compromisos en el distrito” y llegó al Capitolio, cerca de las 11:00 de la mañana, después que la protesta había pasado por la Legislatura. Hernández Montañez llegó al salón audiencias uno de la Cámara, donde se llevaba a cabo una vista pública conjunta de ambos cuerpos legislativos, en torno al posibles enmiendas al presupuesto del año en curso.

En tanto, Dalmau Santiago, dijo uno de sus portavoces de prensa, que estaba en una reunión fuera de la Casa de las Leyes.

“Aquí nadie se puede quejar de yo no los atiendo. Me he reunido con todos los líderes magisteriales y con los policías. Los bomberos no han llegado a mi oficina, pero y si llegan los atiendo, pero no hay ningún grupo que no haya atendido”, sostuvo el presidente de la Cámara, quien calificó de “nutrida” la manifestación.

“Esta es la gente que tiene la chequera”, dijo cuando se le preguntó qué se podría hacer para identificar de forma recurrente en el presupuesto del Fondo General los $1,000 de aumento a los maestros que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anunció con cargo a fondos federales. Señalando a la vista pública dijo que “aquí es que se tiene que dilucidar el reclamo genuino que están haciendo los trabajadores y explicárselo, porque el problema es que no ha habido comunicación”.

“Cuántas veces han llegado a Fortaleza y no los atienden. Tú, eres el líder y el líder tiene que sentarse a coger los golpes”, sostuvo el líder cameral.

PUBLICIDAD

Indicó que una revisión sobre la estructura burocrática del Departamento de Educación, que es la agencia con mayor presupuesto en el País, debe ser parte del proceso de evaluación para “poder honrarle los $1,000 a los maestros”.

Al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza Gómez, quien copresidió la vista pública le pareció “muy legítima y válida” la concurrida manifestación de los maestros.

“Son reclamos por justicia salarial, consistentes con lo que nosotros hemos estado tratando de hacer desde que llegamos con el crédito al trabajo, el salario mínimo. Yo tengo que estar solidario con ellos. También, es cuestión de ver cómo se va a financiar (el aumento), porque esos son gastos recurrentes. Hay que ver, ahora que tenemos la certeza de cuánto se va a pagar de la deuda, cómo se puede planificar mejor una transición hacia unos mejores salarios para todos los empleados públicos”, dijo Zaragoza Gómez.

“En tiempos de elección uno puede votar a favor o en contra para cambiar los gobiernos o mantenerlos, pero en lo que llegan las elecciones esta es la forma en que un pueblo libre puede expresar su forma de sentir. Lejos de verla como algo negativo, lo veo completamente positivo”, dijo por su parte, el senador novoprogresista, Henry Neumann Zayas, quien observaba la marcha desde la plazoleta del anexo del Senado.

Dijo el senador que los reclamos de los maestros y demás servidores públicos son justos. “Por demasiados años hemos abusado del servidor público y llegó el momento de hacerles justicia. Hay que conseguir el dinero de dónde sea para mejorar la calidad de vida, especialmente las pensiones de las personas que se dedican a servir a otros durante su vida profesional”.

PUBLICIDAD

Sostuvo que de la misma manera en que el Gobernador “acaba de conseguir $1,000 mensuales para los maestros si hacemos un estudio de las finanzas del gobierno podemos conseguir dinero para satisfacer las necesidades de los servidores públicos de Puerto Rico”.

Neumann Zayas dijo que no fueron correctas las expresiones de Pierlusi, de que “nadie los obligaba a escoger ser policías y bomberos”.

“Jamás debió haber dicho lo que dijo y es lamentable porque en gran medida opacó la gran noticia del aumento tan merecido para los maestros. En mi opinión personal, unas expresiones completamente equivocadas y no dignas de las personas que día a día salen a trabajar, a protegernos, a educar a nuestros hijos. No se lo merecen”, afirmó el legislador novovogresista.

“Marchando hoy y siempre en solidaridad con el magisterio y empleados públicos”, indicó por su parte, el representante independentista, Márquez Lebrón.

Vargas Vidot indicó que la marcha “es una expresión más pequeña que la ofensa que ha hecho el gobierno hacia la clase trabajadora, hacia el magisterio”.

Dijo que el liderato legislativo “le dio la espalda” al magisterio desde la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda. “Para qué iban a salir hoy si cuándo tenían que salir era no aprobando ese plan porque todo esto, en el caso del magisterio era la crónica de una muerte anunciada”, cuestionó Vargas Vidot.

“Estuve en la escalinata norte y en la escalinata sur. No quise marchar para que con mi presencia no haya comentarios políticos, pero sí quise estar al frente expresándole con mi presencia mi apoyo, mi solidaridad y mi disponibilidad para lo que necesiten”, indicó el representante y secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz Burgos.