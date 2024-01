Con repiques primaristas y en ruta a la contienda electoral del próximo 5 de noviembre, senadores y representantes se embarcan hoy en la última sesión legislativa de la presente Asamblea Legislativa.

La agenda parece ser ambiciosa y por ser ésta la última sesión ordinaria del cuatrienio, los cinco partidos y los dos legisladores independientes, echarán el resto para empujar propuestas, algunas nuevas y otras, que se han quedado sobre la mesa en los hemiciclos de Cámara y Senado.

Para el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, tendrán prioridad el Proyecto del Senado 0001, de su autoría, que busca reformar el sistema de salud en Puerto Rico y que cuenta con un informe positivo. Además, atenderá legislación que sería presentada en este mes, tanto a nivel del Congreso de Estados Unidos como a nivel local, para fomentar el retorno a suelo americano de industrias relacionadas con la “seguridad nacional”.

El líder senatorial no le ve posibilidades a la propuesta de alzas salariales a los miembros de la judicatura al igual que al proyecto cameral que procura aumentos de sueldo a legisladores y miembros de la Rama Ejecutiva, incluyendo al puesto de gobernador.

Dalmau también hizo un llamado al gobernador Pedro Pierluisi a que en esta última sesión ordinaria someta los nombramientos para llenar las vacantes en más de una docena de agencias públicas que funcionan con interinatos, entre ellas, la Oficina del Contralor y la Procuraduría de las Mujeres.

“Exhorto al gobernador a que evalúe junto con nosotros la posibilidad de buscar candidatos para llenar esas vacantes para que tengan certeza de que tienen a un funcionario nombrado y confirmado en propiedad”, dijo.

En cuanto a la agenda legislativa, el presidente del Senado indicó que, por ser ésta la última sesión ordinaria, darán prioridad a las medidas de iniciativa legislativa y sostuvo que seguirán sesionando dos veces en la semana, excepto en días festivos. “Hemos hecho un calendario que estaré discutiendo con los portavoces (de los partidos) porque, como este es en año electoral y hay primarias, no quiero que el calendario político afecte los trabajos legislativos”, sostuvo Dalmau.

“Hay una gran cantidad de medidas pendientes en el área de la salud y hay unos proyectos de desarrollo económico que voy a estar presentando en el mes de enero, que son paralelos a unos proyectos de desarrollo económico que voy a estar presentando a través de congresistas en el Congreso federal”, dijo para agregar que desde 1977 no se presentan medidas congresionales relacionadas al desarrollo económico de Puerto Rico.

Agregó que también “es prioridad atender la presentación y la aprobación de un cuarto presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal”.

Dalmau indicó, igualmente, que los propuestos aumentos salariales a jueces y juezas y a legisladoras y legisladores “se van a estar discutiendo en algún momento, pero hasta ahora no ha habido acuerdo”.

“Ese proyecto de aumento (de sueldo) a los legisladores no tiene los votos en el Senado y yo no anticipo que en un año electoral los vaya a tener”, afirmó, aunque hizo claro que los propuestos aumentos a la Legislatura serían de aplicación prospectiva. “Tampoco es dinero nuevo, tiene que ser del dinero ya asignado a la Asamblea Legislativa, pero aún así no creo que haya los votos en el Senado”, reiteró.

Aunque no dijo si favorece o no un alza al salario de los legisladores, en el caso del gobernador se mostró a favor. “El gobernador es uno de los funcionarios que menos gana, $70 mil al año. El gabinete gana más que el gobernador”, argumentó.

¿Qué se espera en la Cámara?

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, por su parte, dijo que no hay legislación “controversial” sobre el tapete, pero no puso en duda de que en la última sesión ordinaria surjan medidas que marquen contrastes entre los bandos conservadores y liberales.

El líder cameral dijo que hoy la Legislatura remitirá a la Fortaleza para la firma del gobernador un paquete de 90 medidas, cuyo trámite se ultimó en los pasados meses. Incluso, dijo que hoy, en el primer día de sesión, la Cámara llevará a votación otras piezas legislativas que habían quedado pendiente.

En torno al aumento de salario a jueces, legisladores y el Ejecutivo, el presidente de la Cámara señaló que, antes del 16 de enero, apelará la decisión del Tribunal de San Juan que ordena a la Legislatura a extender alzas salariales a los miembros de la judicatura. “Creo cien por ciento en el reclamo de los jueces (de obtener un aumento salarial), pero debe ser uniforme”, dijo al defender un alza salarial a legisladores. “Hay que dar una motivación para traer aquí (al Capitolio) gente más diversa”, dijo para asegurar que la Cámara cuenta con presupuesto para absorber los aumentos a los legisladores.

Sostuvo que la Cámara continuará “con su estrategia” de legislar una sola vez a la semana, acumulando a veces, ristras de calendarios, lo que atribuyó a la búsqueda de votos para asegurar la aprobación de medidas legislativas. “Eso es para conseguir 26 votos aquí y 14 allá (el Senado), eso quién lo hago soy yo y voy a seguir con esa estrategia”, reclamó.

Entre las 90 medidas que serán enviadas a La Fortaleza, mencionó el proyecto que propone una reforma de permisos, otra relacionada con el trabajo a distancia, una que busca establecer un salario base para los empleados de Comedores Escolares, otra que pone topes a proyectos de vivienda, una moratoria a deudas atrasadas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y LUMA Energy, y un proyecto sobre la expropiación forzosa de estorbos públicos en municipios.

Hernández dijo que la Cámara reconsiderará varias medidas, entre ellas, el proyecto de retiro. “El nuevo lenguaje sería para eliminar el término de garantía. Vamos a darle el 50% con el producto de las máquinas de entretenimiento, pero no puedes decir (en la legislación) la palabra garantía porque sería una pensión definida. El lenguaje ya estaba aprobado, pero nos percatamos que había un error”, explicó.

Igualmente, destacó que buscarán reconsiderar el proyecto de enmiendas a la reforma laboral “para dejarla sobre la mesa y sentarnos otra vez con la JSF”. Sostuvo que buscarán restituir derechos a los trabajadores del sector privado en las áreas de permanencia, remuneración y despidos injustificados.

El líder cameral enumeró también medidas aprobadas en Cámara que están pendiente en el Senado: proyecto que busca regular los alquileres a corto plazo, proyecto para descentralizar el Departamento de Educación, medida que busca otorgar títulos de propiedad en comunidades especiales, legislación para enmendar la Ley de la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos de Roosevelt Roads y una medida relacionada con la transición al programa federal Suplementario de Asistencia Nutricional.