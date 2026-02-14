Este fin de semana de San Valentín los hoteles y paradores de Puerto Rico están llenos.

Pero, hoy, 14 de febrero, se registra la mayor demanda con un 90% de ocupación a nivel Isla, mientras la zona noroeste supera el 95%.

Los datos los dio a conocer la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), ante la acogida que ha tenido esta fecha en áreas turísticas.

Según precisó la directora ejecutiva, Willianette Robles Cancel, para este fin de semana largo hay una ocupación hotelera superior al 88% a nivel Isla. Pero, durante el Día de San Valentín, hay sobre 90% de habitaciones reservadas.

“Estas proyecciones son un reflejo de las estrategias de promoción y fortalecimiento del destino que se han venido ejecutando en conjunto con el sector turístico, enfocadas en ampliar la conectividad y el acceso terrestre, aéreo y marítimo, así como en impulsar un desarrollo sostenible de la industria en cada rincón de Puerto Rico. Bajo la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, continuamos trabajando en colaboración con nuestros socios de la industria para seguir fomentando el turismo interno y atraer más visitantes del exterior. Más turismo es más desarrollo económico para Puerto Rico y todas las regiones de la Isla”, expresó Robles Cancel en comunicado de prensa.

El desglose regional, según datos recopilados por la División de Estadísticas de la CTPR, indica que Porta del Sol Norte, en la región noroeste de la Isla, se posiciona como la de mayor ocupación proyectada, superando el 95%. La región Porta Caribe, en el sur —que incluye los municipios de Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Juana Díaz, Villalba, Coamo, Santa Isabel, Salinas, Guayama, Arroyo y Patillas— también proyecta una destacada ocupación, con un 94% de sus habitaciones reservadas.

Por su parte, Porta del Mar, en la región este, espera superar el 90% de ocupación. Dentro de esta región, las islas municipio de Vieques y Culebra reportan un 83% de sus habitaciones vendidas, manteniéndose como destinos de alta demanda tanto para residentes como para visitantes del exterior durante días feriados.

En cuanto a las demás regiones turísticas, Porta Capital, correspondiente a la zona metropolitana, refleja un 89% de ocupación proyectada, seguida por Porta Atlántico, en el norte, con 84%, Porta del Sol Sur con 68% y Porta Cordillera, en la zona central, con 55%.

Las hospederías adscritas al programa de Paradores de Puerto Rico también anticipan un fin de semana muy activo, con una ocupación que supera el 89%.

Los datos sobre reservas en hospederías endosadas por la Compañía de Turismo se obtuvieron mediante una encuesta realizada hasta el lunes, 9 de febrero. De cara al cierre del fin de semana largo, se proyecta un incremento en los niveles finales de ocupación.

La directora ejecutiva de la CTPR concluyó además que el aumento en la ocupación hotelera genera un efecto multiplicador en diversos sectores de la economía, contribuyendo a la creación de empleos, al incremento en el consumo de bienes y servicios en comercios locales y al fortalecimiento de las economías municipales.