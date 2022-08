Aunque llueven las promesas de ayuda para las decenas de familias viequenses que pernoctan en estructuras abandonadas y poco seguras para seres humanos -con carencias de servicios esenciales como agua y luz-, los residentes prefieren esperar a que el tiempo confirme si los acercamientos de políticos son genuinos o son parte de una serie de compromisos realizados en el pasado y que han quedado en el olvido.

Primera Hora reveló la semana pasada la situación de desplazamiento que atraviesan cerca de 150 familias de la Isla Nena ante la falta de viviendas que hay en el municipio, donde tampoco existen albergues de emergencia para acoger a las personas clasificadas por el Departamento de la Vivienda Federal (HUD) como personas sin hogar.

Posterior a la publicación -que se sustentó con los resultados del Conteo de Personas Sin Hogar 2022 que ubica a Vieques como el municipio con mayor aumento en sinhogarismo, entre los 54 municipios que quedan fuera del área metropolitana y región norte de la isla- varios políticos del país, incluyendo al gobernador Pedro Pierluisi, reconocieron la problemática y lanzaron promesas de ayuda.

“Obviamente, esto aquí hay que trabajarlo en equipo con el municipio y ver de qué forma y manera se puede propiciar la construcción de viviendas de interés social en Vieques. De igual manera yo sé, y me consta, que hay un solo residencial público en Vieques... sí tenemos el programa de Sección 8, pero otra vez, la situación es la falta de viviendas”, reconoció el mandatario.

Mientras, el alcalde de la isla municipio, José “Junito” Corcino, se reunió la noche del pasado jueves con residentes de la comunidad Terrazas de San Francisco, donde unas 30 familias han rescatado espacios de unas estructuras que quedaron abandonadas hace muchos años y las han convertido en su guarida para pernoctar, aunque están conscientes de que las facilidades no cubren las necesidades que requiere un hogar.

“Estuvo reunido con nosotros y prometió traernos pintura, recoger la basura y tratar de que todo caiga en tiempo... se supone que de aquí a Navidad la situación mejore en Terraza”, explicó a Primera Hora Solmarie Meléndez, quien ha asumido el rol de líder comunitaria.

Puntualizó que entre las promesas del alcalde también se destacó reunirse con los residentes una vez al mes en el Centro de Usos Múltiples del pueblo, así como darle seguimiento en términos legales a la condición actual de las estructuras a través de la Administración de Desarrollo Rural Federal (RDA), quienes son los titulares del complejo.

“La legisladora Marissita (Marissa Jiménez Santoni) también vino por ahí y dijo que regresaría con más información”, expresó Meléndez al añadir que “nosotros queremos creer en estas promesas, pero hay que ver que no sea más de lo mismo de siempre que prometen y prometen y no nos cumplen”.

En declaraciones escritas, la senadora por el distrito de Carolina explicó que se encuentra haciendo gestiones para “darles un techo seguro a estos hermanos viequenses”. Agregó que hubo comunicación directa con RDA a fin de buscar “una serie de alternativas reales y viables que tengan como final resolverles la situación a los perjudicados”.

Por su parte, el portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, se unió al alcalde para solicitar una reunión urgente con el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, a fin de desarrollar una estrategia que permita rehabilitar el complejo residencial Terrazas de San Francisco.

“Es una situación bien difícil en la cual la administración municipal ha trabajado arduamente desde que llegamos en enero 2021. Sabemos del deterioro de este complejo, el cual fue cerrado hace años por el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano federal, al igual que el deseo de los que ahí residen a no moverse. Lo que buscamos es que nos permitan reacondicionar un área de este complejo para que las 28 familias que ahí viven puedan hacerlo en mejores condiciones”, señaló Corcino en comunicado de prensa, en el que prometió proveer agua a los residentes sin el servicio.

Según el jefe de ayuntamiento, Terrazas de San Francisco es una estructura desarrollada hace más de 30 años atrás con ayuda de préstamos federales.

“La titularidad de estas estructuras no es del Municipio, fue de la Corporación para el Desarrollo de Vieques (CODEFIN). Los residentes no quieren irse, nosotros respetamos eso, lo que hemos trabajado, junto con nuestro Representante, ‘Johnny’ Méndez y la Senadora Marissa Jiménez, es ver cómo alcanzamos a brindarle títulos de propiedad al mismo tiempo que trabajamos para rehabilitar el área”, explicó el alcalde que ha insistido en que no permitirá el desalojo de los ciudadanos.

En entrevista previa con Primera Hora el alcalde de Vieques aceptó la problemática que hay en su municipio con las personas sin hogar y estimó en 150 las familias que viven bajo las condiciones de las entrevistadas en esta historia.

“Son unas cinco comunidades que viven así”, acotó agregando a la problemática a vecinos de Lucila Franco, Quintas de Santa Elena y Vieques Green.

Parte de la problemática social en la Isla Nena surge ante la falta de inventario de viviendas. Los dos residenciales públicos del pueblo están llenos a capacidad, al tiempo que hay 82 familias en lista de espera. De otra parte, los subsidios para otorgar vales de renta a través de programas como Sección 8 tampoco son viables en el municipio donde los arrendadores rechazan hacer negocios con el gobierno, pues les resulta más próspero los alquileres a corto plazo a través de plataformas como Airbnb.