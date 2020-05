Tras un receso de más de dos meses, en el que se han dejado de generar cerca de $120 millones en jugadas tanto de la Lotería Electrónica como de la Lotería Tradicional, el gobierno lanzará la próxima semana lo que describen como “un maratón de sorteos” en la modalidad electrónica para cumplir en 14 días con todas las jugadas que no celebraron desde el inicio de la cuarentena el pasado 16 de marzo.

“Hay sorteos pendientes, nosotros los vamos a celebrar”, dijo José López Ramos, secretario auxiliar del Negociado de las Loterías.

Esta semana la electrónica comenzó a reactivarse

Según detalló, en total son 468 sorteos no celebrados en estos dos meses y medio de cuarentena, y los mismos se darán desde el próximo martes. Por unos 15 días consecutivos, se celebrarán tres sorteos diarios a las 12 del mediodía, 2:30 p.m. y 4:30 p.m. a través de WIPR-TV, canal 6.

En entrevista telefónica, López Ramos y Karen Soto, subsecretaria auxiliar del Negociado de las Loterías, explicaron que hay personas que antes del inicio de la cuarentena, cuando se anunció la posposición de los juegos como parte de las medidas para frenar la pandemia del coronavirus, habían comprado jugadas, tanto de la electrónica como de la tradicional. La idea es celebrar esos sorteos para cumplir con esos jugadores que compran antes de tiempo o “anticipadas”, según los funcionarios, con semanas y hasta meses.

¿Cuán anticipadas son algunas de esas jugadas? En esta ocasión, casi cuatro meses, según respondieron.

“(Compradas antes del 16 de marzo) hasta junio 12, teníamos jugadas anticipadas”, indicó López Ramos.

Aunque poco común, el maratón de sorteos no es un concepto nuevo. Los funcionarios explicaron que tras el azote del huracán María en septiembre de 2017, también hubo juegos cancelados que -cuando se reiniciaron operaciones- se jugaron de forma simultánea. “Para el huracán María celebramos 252”, detalló.

“Estaremos cumpliendo con todos los jugadores que hicieron jugadas previo al ‘lockdown’ o jugadas anticipadas. Hay personas que han jugado. Tenemos la responsabilidad y obligación de cumplir con esas jugadas. Vamos a cumplir con todos esos jugadores. No hay jugadas nuevas para esos sorteos; vamos a cumplir con todos esos jugadores”, explicó.

Cuestionado de por qué no devuelven el dinero a esas personas, López Ramos respondió: “Sería más complejo devolver el dinero, que no está en los procedimientos”.

Este maratón de sorteos se une al reinicio de la Lotería Electrónica porque el pasado martes comenzaron los juegos de PowerBall y Kino, una especie de bingo, que son los juegos que no requieren presencia física.

Los otros juegos de la Lotería Electrónica -Pega 2, Pega 3, Pega 4, Loto y Revancha- se reiniciarán en su forma regular cuando acabe el maratón de sorteos, que será entre el 15 y el 16 de junio.

El reinicio de operaciones la semana pasada incluyó el establecimiento de la aplicación Lotería Electrónica Oficial para estos juegos que permite escanear los números en el billete de un jugador e identificar si se ganó algún premio.

App Lotería Electrónica

Curiosamente, el maratón de sorteos en 2020 coincide con algo muy particular para la Lotería Electrónica, que es el 30 aniversario de estos juegos. “Estamos celebrando los 30 años de la Lotería Electrónica en un ‘lockdown’”, indicó el secretario auxiliar.

Costoso golpe

El cese de operaciones de las loterías ha representado un golpe de $120 millones en Puerto Rico solo en jugadas.

Los funcionarios explicaron que semanalmente en Puerto Rico se producen ventas de $8 millones semanales en la Lotería Electrónica y otros $4 millones en la Lotería Tradicional, por lo que -en unas 10 semanas de cierre por la pandemia- esto representa cerca de $120 millones.

López Ramos no pudo estimar cuánto de ese dinero dejó de recibirse en las arcas del gobierno de Puerto Rico, porque no todo pasa al fondo general. Explicó que con ese mismo dinero se pagan los premios que se juegan, la nómina y diversas partidas destinadas a entidades como municipios y el Albergue Olímpico, entre otros.

En los primeros dos días de Kino y Powerball, esos juegos generaron $600,000 en jugadas, informó Soto.

“Es una cifra positiva. Aunque refleja un grado porcentual bajo, hay una limitación en ventas por el lockdown”, sostuvo.

Según la subsecretaria, ya que Puerto Rico se encuentra en medio de una reapertura económica tras la pandemia y hay muchos establecimientos que aún no han abierto y que pudieran tener terminales de Lotería Electrónica, como lo son algunos establecimientos nocturnos, restaurantes y hasta barberías.

Soto detalló que de 2,300 terminales, cerca de 400 no se han reincorporado, por lo que entraron en operación 1,900 entre el martes y el jueves. López Ramos no descartó que se mantengan cerrados algunos negocios donde había estos terminales por el severo impacto económico del cierre forzado por más de dos meses. Además, hubo unos 20 terminales que no operaron por problemas técnicos ya que "llevaban muchos meses apagados”, indicó la subsecretaria.