LUMA Energy desconoce hasta el momento qué causó la avería que ayer dejó a miles de abonados sin energía eléctrica, por lo que no se descarta que ocurra otro apagón este martes.

Dicha avería se registró en la línea 50,900 que corre entre Aguas Buenas y Bayamón, y sacó de servicio a AES y algunas unidades de Palo Seco y San Juan.

“Ayer patrullamos la línea que se vio afectada, es una de las más importantes del sistema eléctrico, que trae la generación del sur hacia el norte, que es la línea que discurre entre la subestación en Aguas Buenas y Bayamón. La buena noticia es que patrullamos dos veces la línea, no encontramos nada y la pusimos en servicio. La mala (noticia), conociendo el sistema eléctrico, cuando a veces tienes fallas eléctricas que no son evidentes, como en este caso que evidentemente ocurrió algo, no lo encontramos, eso no quiere decir que no pasó nada porque por algo se disparó la línea, así que la posibilidad de que ocurra otra vez está presente”, explicó el ingeniero Daniel Hernández, portavoz de LUMA.

“Recibí unas fotos aéreas del patrullaje, no se ve nada evidente”, agregó.

“Lo malo de esta situación es que no puedes identificar algún componente que tuviste que reemplazar porque evidentemente estaba roto o hubo un desganche, no te puedo decir que hicimos eso porque nada de eso lo pudimos detectar, lamentablemente”, sostuvo Hernández en entrevista radial con WKAQ 580.

Generación de energía a las 8:10 a.m. del 15 de noviembre de 2022. ( Captura )

El ingeniero, por otro lado, expresó mayor preocupación por la poca generación de energía en Puerto Rico, aspecto que le confiere a la Autoridad de Energía Eléctrica. Indicó que una avería como la de ayer “no es razón” para que los generadores se desconecten de la red eléctrica. Además, mencionó que hacen falta 500 megavatios temporeros de generación para poder apagar las unidades y hacer los trabajos de mantenimiento.

“Estamos en nivel crítico, esa es la realidad, la Autoridad necesita generación adicional para poder sacar las unidades y dar mantenimiento y hacer reparaciones. En ese sentido, estamos trabajando con FEMA y negocios de energía para traer esos 500 megavatios de generación temporera costeados por FEMA y que estén en Puerto Rico ya instalados en el primer trimestre del año que viene. Realmente, el que se haya disparado esa linea no es razón para que los generadores se hayan desconectado, están diseñados para sostener cualquier avería en una línea, esa es la realidad y el que te diga lo contrario no sabe lo que está diciendo o le miente al país”, señaló Hernández, quien fue director de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica.