El designado secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, aclaró hoy un “malentendido” sobre el cierre de Hewlett Packard (HP) en Aguadilla.

Las expresiones que emitió Cidre en un comunicado de prensa surgieron luego de participar de una vista ejecutiva ante la Comisión de Gobierno del Senado. Cidre indicó que de esa vista salió “convencido de haber atendido de muy buena fe todas las inquietudes válidas que trajeron a mi atención”.

“No obstante, desafortunadamente durante la tarde de hoy (ayer,martes) ha trascendido información que pretende colocar en colisión al honorable alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, y a este servidor en cuanto a nuestra conversación sobre el cierre de HPI (HP Inc.) en dicho municipio. En primer lugar, aclaro que mi compromiso de confidencialidad con la gerencia de HPI fue honrado a cabalidad. En segundo lugar, nunca he dicho que le comuniqué el cierre al alcalde con anterioridad al anuncio de la empresa. En su lugar, lo que sí he manifestado es que contacté al alcalde luego de que HPI hizo su anuncio público, honrando así el compromiso de confidencialidad del Gobierno de Puerto Rico”, explicó Cidre.

“Cualquier otra información contraria a lo que tanto el alcalde como yo hemos comunicado públicamente es producto de un malentendido o de alguna agenda particular de alguien que no tiene como norte el mejor porvenir para Puerto Rico”, agregó.

Cidre aseguró que su fin es colaborar en beneficio de Aguadilla y la región oeste. El cierre de HP representa el desplazo de unos 400 empleados.

“Respeto la determinación de la Comisión para celebrar la vista ejecutiva. No obstante, destaco que siempre estuve disponible para que la vista se celebrara públicamente, y de esa forma quizás evitar malentendidos de esta naturaleza. Mantengo una muy cordial relación con el alcalde Roldán y es mi deseo que podamos trabajar mano a mano para beneficio de Aguadilla y de toda la región oeste de la Isla”, sostuvo.