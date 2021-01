Muy entusiasmado de colaborar con el impulso económico de los municipios, el designado secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DEC), Manuel Cidre, se reunió este miércoles con los miembros de la Federación de Alcaldes para exponerles a los ejecutivos alternativas disponibles para enfrentar los retos que tienen para crear empleos y reducir los problemas presupuestarios.

Lo primero que hizo fue solicitar ver el vaso lleno y no vacío.

“Lleno significa mirar las oportunidades, ejecutar y adelantar las iniciativas que tanto necesita Puerto Rico para llevar hacia adelante su mensaje económico. Yo tengo mucha esperanza. Yo tengo esperanza en este país y tengo esperanza en su gente, y tengo esperanza en el momento y tengo esperanza en el cambio de administración en los Estados Unidos, y tengo esperanza en el gobernador (Pedro) Pierluisi. Este es el momento de unirnos todos como puertorriqueños, seamos del color que sea, y mirar un solo objetivo, un solo Puerto Rico, un solo destino y después habrá tiempo para discutir la parte que nos divide. Pero, vamos a buscar la parte que nos une”, soltó a su llegada.

PUBLICIDAD

Cidre reconoció que los municipios pasan por momentos económicos difíciles. Pero, habló de que es necesario establecer alianzas para salir del atolladero.

“Yo creo que la palabra alianza, yo creo que la palabra integración, yo creo que la palabra optimización, maximización, van a ser relevantes en este cuatrienio para ayudarnos los unos a los otros. Porque, al final del camino, no es vernos como 78 municipios; al final del camino es vernos como un Puerto Rico que tiene 78 ciudades. Y me parece a mí que es importantísimo tener eso bien claro para poder adelantar el desarrollo económico que tanto buscamos y que tanto necesitan los municipios. Yo creo fervientemente en los alcaldes. Los alcaldes son la primera línea de encuentro que tiene un ciudadano ante cualquier eventualidad. Por lo tanto, vamos a reforzar esa presencia del alcalde. Vamos a optimizar, debemos optimizar la fortaleza de cada cuál y aquel municipio que no tenga las ventajas que tiene otro, tiene que cumplimentarla con una unión”, manifestó.

Para ayudarles, Cidre indicó que Desarrollo Económico cuenta con incentivos disponibles. Además, señaló que impulsarán mejoras a las estructuras que tiene la agencia en los pueblos para que se puedan crear nuevas empresas.

“Habrá que tumbar algunas. Hay $8 millones para tumbar las que están enfermas y las que representan peligro a la comunidad. Hay otras que son reparables y hay otras que son alquilables. Se está haciendo algo ya y ahí los fondos federales nos van a ayudar muchísimo. Esos edificios que están en cada uno de los municipios en Puerto Rico se le pondrán en disposición del alcalde, si hay un proyecto de desarrollo económico detrás de ello. No es simplemente habilitar un edificio para dejarlo vacío. Si hay un proyecto de desarrollo económico, el DEC va a estar bien pendiente a que eso se pueda ejecutar”, afirmó el fundador de la panadería Cidrines.

En cuanto a los incentivos, explicó que no solamente son para las multinacionales.

“Hay mucho incentivo para la industria local, para ponernos a la disposición de los alcaldes. ¿En qué área específica de desarrollo económico? Proyectos de turismo, de manufactura, de servicio, de artesanía, de innovación”, indicó.

“El DEC es un brazo del gobierno para hacer que las cosas pasen, que las cosas ocurran, pero para eso hay que primero entender las necesidades. Si algo yo traigo a la mesa es que no soy nuevo en esta línea. Yo he estado en el lado del municipio, en el lado del país viendo las necesidades y ahora en una posición de secretario de Desarrollo Económico me parece a mí que puedo ayudar a adelantar algunas cosas”, concluyó.