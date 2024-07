La candidata a representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, solicitó hoy a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que haga cambios en la papeleta legislativa para eliminar “obstáculos” a los electores que opten por utilizar el encasillado de nominación directa.

En conferencia de prensa frente a la sede central de la CEE, en San Juan, Nogales Molinelli, quien aspira a la reelección mediante el método de write in o nominación directa, reclamó que el espacio en la papeleta para estas candidaturas es muy pequeño. Dijo, además, que el encasillado está rodeado de un espacio ennegrecido que no permite al votante escribir un nombre con dos apellidos. Recordó que a los electores que utilicen el encasillado de nominación directa se les exige escribir con un marcador (Sharpie).

“No hay razón para que ese espacio sea tan pequeño que no sea impedir que se pueda ejercer ese voto de forma efectiva. Todavía no tenemos papeleta modelo para estas elecciones, pero en la papeleta de 2020 se puede ver que la columna para el voto write in, se ennegreció gran parte del espacio que se podría dejar libre para que se puedan escribir los nombres completos, sobre todo, considerando que sólo se puede votar por una persona por acumulación al Senado y por una a la Cámara”, dijo la legisladora, cuya candidatura a la reelección a la Cámara por acumulación, el Tribunal descualificó al igual que la de Rafael Bernabe Riefkhol, al Senado por acumulación y la de otros aspirantes del MVC que no sometieron endosos a la CEE.

En la foto se demuestra que no cabe el nombre completo en el encasillado. ( Vanessa Serra Díaz )

Nogales Molinelli también cuestionó el uso del marcador en el reducido espacio para las candidaturas de nominación directa, pero reconoció que este es requerido para que las máquinas de escrutinio puedan identificar las marcas que se hacen en la papeleta.

“La máquina no lee los nombres, los nombres van a ser leídos por seres humanos durante el escrutinio, así que se deberían ajustar las reglas para dejar claro que los electores y electoras pueden usar otros instrumentos con tinta permanente más fáciles de manejar, como bolígrafos para escribir el nombre”, sostuvo.

La candidata indicó que estas peticiones están recogidas en la carta que cursó hoy a la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, en la que también informa al organismo electoral que tome conocimiento de su aspiración mediante el método de nominación directa.

Primera Hora pidió una reacción a la CEE y, al momento, se espera por una respuesta.

“No hay un procedimiento para una candidatura write in”, subrayó la también abogada, quien acompañó su solicitud a la CEE con una declaración jurada, su nombre o formas de escribir su nombre, que refleje la intención del elector o electora.

Dijo también que ya comenzó una campaña de orientación al electorado en la que acentuará que, además de escribir su nombre o apellido, los electores que voten por su nominación directa, deben marcar la “x”, en el encasillado correspondiente, para que sus votos sean contados.

“Esto no es nada nuevo, es lo que se estableció en la jurisprudencia, que aun si el nombre está mal escrito o incompleto, debe ser contado a mi favor”, reclamó Nogales Molinelli.

Recordó el caso del candidato independiente a alcalde de Guánica, Edgardo Cruz, a quien la CEE le reconoció en las pasadas elecciones generales unas 64 variantes de su nombre.

“Nosotros sometimos de 10 a 15 formas de escribir mi candidatura. Vamos a hacer campaña por Mariana o Mariana Nogales”, sostuvo la legisladora del MVC.