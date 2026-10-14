Más de 1,600 personas acudieron este miércoles a la feria de empleo “En Puerto Rico hay trabajo”, celebrada en Plaza Las Américas, donde unos 80 patronos presentaron más de 2,000 oportunidades laborales a tiempo completo y parcial.

La actividad, organizada por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), se llevó a cabo en el primer nivel del centro comercial, en el local contiguo a Walgreens, con el propósito de conectar a personas en busca de empleo con empresas que necesitan reclutar personal.

Las vacantes disponibles abarcaron diversas industrias, entre ellas alimentos, seguridad, mantenimiento, construcción, salud, servicios, educación, hotelería, manufactura, banca y ventas.

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La secretaria del DTRH, María del Pilar Vélez Casanova, destacó la asistencia de personas interesadas en conseguir trabajo, prepararse para nuevas oportunidades o reincorporarse al mercado laboral.

Según la funcionaria, este tipo de iniciativa permite acercar los servicios gubernamentales a la ciudadanía y facilita el contacto directo entre los candidatos y los patronos.

Además de las ofertas de empleo, los asistentes recibieron orientación de distintas agencias del Gobierno y oficinas del Departamento del Trabajo sobre los recursos disponibles para apoyar la búsqueda de empleo y el ingreso al mundo laboral.

Vélez Casanova sostuvo que la participación de las empresas y la respuesta del público reflejan la importancia de continuar organizando actividades de reclutamiento directo.

La secretaria también señaló que la feria forma parte de los esfuerzos de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón para fortalecer la fuerza laboral y ampliar las oportunidades de empleo en Puerto Rico.