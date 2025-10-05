Con el fin de reforzar la seguridad en la ciudad, Mayagüez anunció la certificación de los primeros policías municipales egresados de la reciente academia, quienes culminaron exitosamente su adiestramiento.

Este esfuerzo forma parte de un plan integral que incluye también la instalación de cámaras de seguridad en el casco urbano, como medida preventiva y de apoyo a las labores de los oficiales en las calles.

“Con la llegada de estos nuevos agentes certificados, reafirmamos nuestro compromiso de contar con una Policía Municipal de avanzada, preparada y cercana a la comunidad. Cada uno de estos jóvenes asume la responsabilidad de velar por la seguridad de nuestros ciudadanos, y confiamos en que serán ejemplo de servicio y dedicación”, expresó por escrito el comisionado de la Policía Municipal de Mayagüez, el capitán Edgardo González Feliciano.

Mayagüez cuenta con nuevos policías municipales ( Suministrada )

“Hoy celebramos un avance importante para Mayagüez. Estos nuevos policías se unen al cuerpo municipal en un momento en el que reforzar la seguridad es esencial para la calidad de vida de nuestra gente. Con esta certificación, contamos con más efectivos trabajando en nuestras calles, a lo que se suma la instalación de nuevas cámaras de seguridad en el casco urbano. Todo esto forma parte de nuestro esfuerzo constante por ofrecer a la ciudadanía un municipio más seguro”, señaló, por su parte, el alcalde Jorge Ramos Ruiz.

Finalmente, el Municipio reafirma que la seguridad ciudadana es uno de los pilares de su gestión y que continuará invirtiendo en capacitación, recursos tecnológicos y programas de prevención. Con cada paso dado, Mayagüez fortalece su compromiso de ser una ciudad más segura, confiable y con mejores oportunidades para todos sus residentes.