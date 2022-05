El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, achacó la investigación en su contra a una “agenda política”, a la vez que dio “la bienvenida” a que cualquier organismo indague a la administración capitalina.

En su reacción a la pesquisa preliminar que inició el Departamento de Justicia en contra suya y de los representantes Jorge Navarro Suárez y Juan Oscar Morales Rodríguez, el alcalde insistió en que no otorgó contratos a la empresa JR Asphalt, que está vinculada a actos de corrupción.

“Estamos convencidos de que esa investigación preliminar validará lo que hemos dicho hasta ahora: que el municipio de San Juan no otorgó contratos con JR Asphalt Inc. desde enero del 2021 cuando asumí las riendas como alcalde. En deferencia al proceso no emitiremos comentarios adicionales”, reiteró Romero Lugo.

La investigación de Justicia surgió a base de un referido que presentaron Rossana López León, Manuel Natal Albelo y Adrián González Costa, candidatos a la alcaldía de San Juan en las pasadas elecciones generales.

“A pesar de que resulta evidente la intención de una agenda política de quienes no saben perder en una democracia, atenderemos como corresponde cualquier investigación formal del Departamento de Justicia y cualquier otra entidad pertinente para que puedan constatar que en el municipio de San Juan, todo lo relacionado a esta y todas las subastas que hasta ahora se han manejado, se han atendido con responsabilidad, integridad y transparencia”, añadió Romero Lugo.

“Por parte del municipio habrá total colaboración con los trámites que correspondan a una investigación que sea seria y correctamente manejada y que no tenga visos de sesgo político o intenciones maliciosas como hasta ahora ha sido de parte de quienes acusan y señalan en foros públicos sin saber y sin tener evidencia alguna de ilegalidades. Tristemente las medias verdades, la confusión y hasta la difamación se han convertido en herramientas comunes de quienes no tienen ningún interés por la verdad ni por el bienestar del pueblo”, sostuvo.