La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, anunció el inicio mañana lunes del Programa ¡Que ningún niño se quede sin comer!, destinado a suplir alimentos a los niños en edad escolar que se han quedado sin el servicio de Comedores Escolares que provee el Departamento de Educación (DE).

“Con los recursos que tenemos, en el municipio hemos hecho un esfuerzo extraordinario para iniciar este proyecto porque sabemos que hay hogares donde los padres se han quedado sin trabajo y el proceso de solicitud del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y de Seguro por Desempleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) no están funcionando con la celeridad que el pueblo está esperando. Los niños no pueden esperar por un proceso burocrático. El hambre no espera y la necesidad en nuestras comunidades la vamos a atender”, detalló la alcaldesa.

PUBLICIDAD

La posición de los empleados de Comedores Escolares

Maldonado González explicó que el Programa beneficiará a cerca de 4,000 niños y adolescentes en edad escolar, incluyendo a los participantes de los Head Start. Los paquetes de ayuda se entregarán vía servicarro frente a las escuelas públicas en un plan organizado por días, donde también habrá fórmula para bebés disponible, ya que se ha identificado cerca de 100 familias moroveñas recipientes del Plan WIC que tienen dicha necesidad nutricional.

La propuesta del Colegio de Abogados

Todas las entregas se harán de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en las siguientes escuelas:

Escuelas Lunes

•Josefa Guerrero del Río de Torrecillas

•S.U. José R. Barreras de Unibón

•Esperanza González de Cuchillas

Escuelas Miércoles

•Jaime Collazo del Río del Pueblo

•Juana Goyita Avilés de Fránquez

•Ramón Torres Rivera de San Lorenzo

Escuelas Viernes

•Jorge Marrero Padilla del Pueblo

•Oscar Rodríguez de Barahona

•Ángel G. Quintero de Barahora

•Francisco Rivera Claudio del Pueblo

El paquete alimenticio a entregarse por cada familia incluye desde pan y cereal para el desayuno, hasta queso, arroz y carnes enlatadas. También incluye leche UHT, jugos, frutas enlatadas y galletas dulces.

Con relación a la decisión del Departamento de Educación (DE) de no abrir los Comedores Escolares y entregar los alimentos a entidades sin fines de lucro por medio de la entidad norteamericana ‘Volunteer Organization Active in Disaster’ (VOAD) y el Banco de Alimentos, la alcaldesa no dudó de la buena intención de la decisión, “aunque mi parecer y de otros alcaldes con los que he conversado, de ambos partidos, es que se debió contar con los municipios, porque los alcalde trabajamos todos los días en las comunidades y tenemos equipo y personal listo para actuar. El ejemplo lo tuvimos luego del paso de los huracanes Irma y María”.