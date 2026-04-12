El nuevo Parque Pasivo Ecológico de Torrecillas, en Morovis, ofrece el servicio de alquiler de gazebos para actividades familiares, comunitarias y deportivas.

La alcaldesa Carmen Maldonado ofreció varios detalles: “Ya sea para cumpleaños, actividades escolares, iglesias o reuniones especiales, este espacio está para crear momentos únicos. Para información adicional y separar espacios, los interesados deben pasar por la Casita Turística dentro del parque”.

El costo de alquiler es de $150.

“Inaugurado en agosto del año pasado, este espacio fue diseñado para el sano disfrute de todas las familias moroveñas y de quienes nos visitan de otros pueblos. Antes no existía este tipo de espacios, donde se disfruta de un ambiente seguro, familiar y lleno de diversión con chorritos de agua, zona de juego para niños y espacios inclusivos para niños con diversidad funcional”, detalló la alcaldesa.

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Una de las innovaciones destacadas del Parque Pasivo Ecológico de Torrecillas es su enfoque ambiental. El diseño incluye un sistema de recolección y purificación de aguas naturales que alimentará los chorritos, promoviendo el reuso responsable del agua y el respeto por los recursos naturales.

“Ser ecoamigables es una responsabilidad. Este Parque Pasivo Ecológico de Torrecillas demuestra nuestra visión de desarrollo sostenible, donde el entretenimiento, la salud emocional, la inclusión y la conciencia ambiental van de la mano”, añadió Maldonado.

Con esta obra, el Municipio reafirma su visión de hacer de Morovis un lugar más habitable, hermoso y atractivo, tanto para sus residentes como para quienes lo visitan.

“Cada espacio que abrimos y cada obra que realizamos tiene un mismo propósito: que Morovis siga creciendo como un pueblo de oportunidades, con calidad de vida y espacios que inspiren alegría, unión familiar e inclusión para todos”, concluyó Maldonado.