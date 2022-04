El representante y aspirante a la poltrona municipal de Guayama, Luis “Narmito” Ortiz Lugo, acusó esta mañana al alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, de supuestamente ser “bolitero, vender drogas y lavar dinero”.

La alegación de Narmito ocurre luego de que Ramírez Irizarry señalara al guayamés de supuestamente poseer una propiedad dentro de la Reserva Estuarina de Bahía de Jobos, lugar que es objeto de pesquisas federales y de la Asamblea Legislativa por construcciones ilegales que afectaron el valor ecológico del lugar.

“Yo he escuchado, y yo no tengo evidencia para poder sustentarlo, pero yo he escuchado que si es bolitero, que si vende droga, que si lava dinero. Yo no puedo afirmar aquí, pero lo he escuchado”, repitió el legislador en entrevista radial en WKAQ 580.

“De que es bolitero, que si vende drogas, pero yo no tengo la prueba. Que lava dinero, no sé. A Dios que lo bendiga y allá arriba con papá Dios es que tendrá que rendir cuentas, pero yo no tengo evidencia de eso. Yo no puedo afirmarle a usted que eso es verdad. Yo no tengo evidencia de eso”, recalcó.

Sobre la alegaciones que hizo el ejecutivo municipal de Arecibo de que él posee una propiedad en Bahía de Jobos, sostuvo que se trata de “una campaña de descrédito” en su contra, ya que es amigo del homólogo José “Memo” González y por “estar cerca de la figura” del presidente de la Cámara de Representantes Rafael “Tatito” Hernández con quien el arecibeño ha tenido roces.

Asimismo dijo que acudirá a los tribunales.

“Unas expresiones desacertadas hasta este servidor. Nosotros nunca hemos tenido ni un sí ni un no, pero por solamente uno ser compañero del representante “Memo” González, por ser amigo del compañero “Memo” González, y por estar cerca de la figura del presidente de la Cámara de Representantes “Tatito” Hernández la emprendió en contra mía. Pero, nos vemos allá en la Junta de Gobierno y en los tribunales, porque me tienen que probar las cosas. Ahí no es tirar bolas de humo y, como él decía, que eso, porque después que lo citó la Comisión, él dice que él escuchó y yo he escuchado y yo no puedo decir aquí”, señaló.

“Pero sí, atacar a este servidor, que me lo pruebe en el tribunal. Nos vemos allá. Nos vamos a ver en el partido y nos vamos a ver allá en el tribunal”, recalcó.

“Yo tengo mi cuero bastante durito, pero a veces cuando transciende y cruza líneas de familia, porque yo soy un hombre de familia, y cuando nos tocan ese tema y afecta directamente lo que es la familia, pues eso afecta a veces, emocionalmente en términos generales cuando uno se siente a veces indefenso”, dijo. “A la buena o a la mala yo voy a defender a mi familia y a mi reputación”, advirtió.