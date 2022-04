El representante popular y aspirante a la alcaldía de Guayama, Luis “Narmito” Ortiz Lugo, negó hoy bajo juramento tener o haber tenido algún solar en terrenos de la Reserva Estuarina Bahía de Jobos en Salinas y en la comunidad Las Mareas.

Ortiz Lugo presentó una declaración jurada, suscrita junto a su esposa, Judith Alvarado Ruiz, en la que el matrimonio asegura que no tiene ni ha tenido propiedades en la Reserva, como le imputa en otra declaración jurada una contrincante por la alcaldía guayamense, Kía Rosario de León.

“No tenemos propiedades, terrenos, intereses pecuniarios, directos o indirectos y de igual manera ningún vínculo económico en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina en la Bahía Jobos del municipio de Salinas”, indicó el matrimonio en la declaración jurada que leyó el legislador en una conferencia de prensa esta tarde desde la Placita Mirada al Mar en el barrio Barrancas en Guayama, donde reside.

“Tampoco tenemos propiedades, terrenos, intereses pecuniarios directos o indirectos, ni vínculos económicos en el sector Las Mareas del municipio de Salinas ni en lugar alguno de dicho municipio”, expuso el legislador acompañado por su esposa, hijos y otros familiares, así como por seguidores.

Ortiz Lugo dijo que el pasado 22 de abril advino en conocimiento por las redes sociales de que Rosario de León hizo una declaración jurada con “serias” alegaciones en su contra.

Sostuvo que en la declaración jurada su contendiente política establece que “teme por su seguridad basándose en una narración de hechos totalmente falsos, documentados de forma maliciosa, infundada, libelosa y difamatoria con el puro propósito de mancillar nuestra reputación e integridad en un claro intento de adelantar sus aspiraciones políticas a expensas de su adversario”.

El legislador anunció que le radicaría hoy una querella por difamación a Rosario de León en la secretaría del PPD, en San Juan.

La guerra de querellas se da como parte de la lucha política del PPD en Guayama por la alcaldía, que quedó vacante hace unas semanas con la salida del incumbente, Eduardo Cintrón, tras declararse culpable de cargos federales de corrupción. También está en carrera por la poltrona municipal el expresidente de la Junta de Subastas del Municipio, Obrayan Vázquez.

Al ser preguntado si en algún momento él o su familia tuvo una propiedad en Bahía de Jobos, el legislador respondió: “Nunca en mi vida, si hubiera tenido lo digo, ¿qué delito hay ahí?”.

“Yo no tengo ningún terreno ni en Salinas, ni en Arroyo; sí tengo una propiedad aquí (en Barrancas) y la pago como cualquier hijo de vecino. Me quedan cuatro años para pagar la hipoteca”, alegó Ortiz Lugo, quien dijo que sus abogados estudian la posibilidad de acudir a los tribunales en contra de su adversaria política.

Según el legislador, en la declaración jurada que prestó Rosario de León “dice que teme por su seguridad basándose en una narración de hechos totalmente falsos” y alegó que la candidata proporcionó información “contradictoria e insuficiente” en una querella que la candidata instó en la Policía.

“En dicha querella, esta omite información esencial, como -por ejemplo-, la identidad del único testigo, situación que nos coloca en un estado de indefensión ante estos señalamientos falsos, maliciosos e infundados”, alegó Ortiz Lugo.

“Estoy aquí para desmentir categóricamente y lo quise hacer no en San Juan, en el Partido, ni el Capitolio, sino aquí donde resido, a orillas del Mar Caribe, porque yo resido aquí. He querido desmentir eso con toda la libertad de mi corazón, con una declaración jurada, al lado de mi esposa, mi hija, mi hijo, mi mamá y mi nieta de cinco meses”, indicó para agregar que como representante por el distrito 30 ha fomentado la protección de los recursos naturales.

Dijo que la investigación de los crímenes ambientales en Bahía de Jobos que lleva a cabo la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes tiene su “total apoyo”.

“Fuego popular es lo que hay”, dijo, por su parte, la esposa de Ortiz Lugo.

“Le pido a Dios que nos dé muchos años de vida y muchos años más de matrimonio, Dios no se equivoca y como no se equivoca, Narmito Alcalde 2022. No estamos mintiendo, al contrario, Narmito siempre ha dicho la verdad. Soy microbióloga de profesión y me encanta proteger el ambiente, nosotros vivimos cerca del mar, mis hijos también estudiaron ciencia y eso lo llevamos en la sangre. Tengo un esposo que apoya las comunidades”, indicó Alvarado Ruiz.