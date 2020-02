El analista político Néstor Duprey anunció anoche que dejará hoy su espacio en Fuego Cruzado, programa de análisis político que lleva cerca de 25 años en la radio.

Duprey dijo que deja el espacio de análisis porque ahora es formalmente candidato político. Anoche, Duprey fue ratificado como aspirante a un escaño por acumulación en la Cámara de Representantes en una asamblea del Movimiento Victoria Ciudadadana.

“Una vez electo como candidato a la Cámara de Representantes por Acumulacion en la papeleta de @VictoriaPorPR, mañana lunes 10 de febrero será mi ùltimo programa como panelista en @FuegoCruzado_PR , tal y como anuncié desde diciembre”, indicó Duprey en un mensaje que tenía 95 comentarios en unas 10 horas.

Se trata de una nueva baja en el equipo de analistas de Fuego Cruzado. En el 2018 uno de sus miembros originales, Carlos Gallisá, murió aquejado por cáncer. En su lugar hay figuras que se alternan principalmente asociadas al independentismo, ideal que promovía Gallisá. Del grupo original del programa aun figura Ignacio Rivera.

Según divulgó en mayo de 2019 la Fundación Nacional para la Cultura Popular, Fuego Cruzado en ese momento llevaba 24 años en el aire. El espacio inició en La Súper Kadena, pero luego estuvo transmitiéndose por WKAQ 580 AM, Radio Isla 1320 AM y, actualmente, por Radio Paz 810 AM (en la edición en directo a las 5:00 de la tarde, de lunes a viernes) y Radio Oro 92.5 FM (a las 10:00 de la noche).

En la asamblea del MVC, laa abogada Alexandra Lúgaro fue escogida como la candidata a la gobernación, a la Cámara aspirarían Duprey y la abogada Mariana Nogales; la expresidenta del Colegio de Abogados Ana Irma Rivera Lassén y el profesor Rafael Bernabe fueron ratificados a senadores por acumulación y la profesora Zayira Roldán Conde fue ratificada como candidata a comisionada residente en Washington.