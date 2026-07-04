Los niños de Venezuela que triunfaron esta semana en la Serie de Latinoamérica y del Caribe de Béisbol Infantil, celebrada en Loíza, viajarán a su país con 21 maletas llenas de artículos de primera necesidad para repartir en su país, devastado por dos terremotos.

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, informó este sábado que se levantó esta iniciativa en su pueblo para ayudar a los damnificados.

“Surgió una iniciativa de generosidad de un comerciante loiceño, y ayer se les entregaron a los miembros del equipo s 21 maletas llenas con artículos de primera necesidad”, expuso en un comunicado de prensa.

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Los equipajes llevan gasas, algodón, curitas y analgésicos, toallas sanitarias, jabón, pasta, cepillos de dientes y otros productos.

“Cada uno de los venezolanos que llegaron se llevará una maleta para luego hacerlas llegar al centro de acopio que ellos estimen conveniente. La línea área Avianca no cobrará por la maleta adicional que llevará cada uno, gracias a la gestión de una joven loiceña que labora en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Así que decidimos donar lo que recogimos para el pago de la maleta adicional al equipo. Ellos vinieron con grandes sacrificios y tuvieron que conducir hasta Colombia para poder venir a Puerto Rico”, destacó la alcaldesa.

Nazario Fuentes aprovechó para agradecer a todos los loiceños y puertorriqueños que aportaron para lograr entregar la ayuda.

“Este gesto es una muestra más de la calidad de personas que somos. Ellos regresan a su patria venezolana mañana, domingo, pero nos queda este hermoso recuerdo de todas las delegaciones para siempre. Fueron catorce 14 países y doscientos cincuenta 250 niños participantes. Todo transcurrió en un maravilloso ambiente deportivo”, destacó la alcaldesa.