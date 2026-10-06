Los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que residen en San Juan y Guaynabo podrán realizar gestiones relacionadas con sus beneficios el sábado, 17, y domingo, 18 de octubre.

El Departamento de la Familia, a través de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), realizará jornadas especiales de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en el Coliseíto Pedrín Zorrilla, en San Juan.

El evento estará dirigido exclusivamente a residentes de San Juan y Guaynabo y permitirá atender, entre otros asuntos, recertificaciones, solicitudes nuevas y gestiones relacionadas con los beneficios del PAN.

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ADSEF indicó que espera atender y procesar más de 800 casos por día.

“Queremos ofrecer alternativas concretas que permitan atender más participantes y adelantar los casos que actualmente están en espera. Estas jornadas nos permiten ampliar nuestra capacidad de servicio y continuar trabajando para reducir los tiempos de atención”, expresó en declaraciones escritas la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

Estas jornadas especiales se llevarán a cabo luego de que beneficiarios denunciaran problemas para completar la recertificación y recibir sus beneficios, entre ellos, dificultades para conseguir una cita, tanto por internet como en las oficinas, para realizar el trámite.

Estos son los documentos que debes llevar

Las personas que acudan deberán llevar la documentación relacionada con su caso para facilitar el trámite. Entre los documentos que podrían ser requeridos se encuentran:

Identificación del encargado del núcleo de servicio y del representante autorizado, cuando corresponda.

del encargado del núcleo de servicio y del representante autorizado, cuando corresponda. Evidencia del Seguro Social de todos los integrantes de la composición familiar.

de todos los integrantes de la composición familiar. Certificados de nacimiento de los integrantes de la familia, cuando sean necesarios para una solicitud.

de los integrantes de la familia, cuando sean necesarios para una solicitud. Documentos de ingresos , como certificaciones del Seguro Social, pensiones, pensión alimentaria, desempleo u otras fuentes de ingreso.

, como certificaciones del Seguro Social, pensiones, pensión alimentaria, desempleo u otras fuentes de ingreso. En el caso de personas que trabajan, los cuatro talonarios de pago más recientes o evidencia de cualquier otro ingreso.

o evidencia de cualquier otro ingreso. Estados bancarios de todas las cuentas del núcleo de servicio y evidencia de otros recursos disponibles.

de todas las cuentas del núcleo de servicio y evidencia de otros recursos disponibles. Documentos de gastos que puedan ser considerados en el proceso, como gastos de cuido infantil y gastos médicos.

que puedan ser considerados en el proceso, como gastos de cuido infantil y gastos médicos. Evidencia relacionada con embarazo, discapacidad u otras situaciones especiales , cuando aplique.

, cuando aplique. Evidencia de escolaridad para menores de 5 a 17 años.

ADSEF recomendó llevar toda la documentación disponible relacionada con el caso, ya que esto puede facilitar que la gestión se complete durante la visita.

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El Departamento de la Familia también anunció la apertura de una oficina satélite dedicada exclusivamente al procesamiento interno de casos pendientes, incluidas recertificaciones, evaluaciones y gestiones relacionadas con citas del PAN. Sin embargo, no se informó dónde estará ubicada ni cuándo comenzará a operar.

“Esta oficina satélite nos permitirá concentrar recursos y personal en la atención de los casos pendientes, sin añadir presión adicional a nuestras oficinas locales. La meta es adelantar procesos, reducir el tiempo de espera y lograr que cada vez más participantes puedan ver atendidas sus gestiones con mayor rapidez”, sostuvo Roig Fuertes.