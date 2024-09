Largas filas en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP); incidentes como los reportados en los eventos que inscripción que se realizó en San Patricio Plaza, que los funcionarios trabajaron desde las 8:00 a.m. del jueves hasta las 4:00 a.m. de hoy, viernes, así como los problemas para utilizar el Registro Electrónico de Electores (eRE) que no permite a muchos electores completar su transacción no podrían impulsar un cambio en la fecha de inscripción, pautada para este próximo sábado, 21 de septiembre.

Según indicó este viernes la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, la fecha fue estipulada en el Código Electoral, que es ley.

PUBLICIDAD

“Es una fecha que establece el Código Electoral, no podemos moverla”, precisó la funcionaria, durante una conferencia de prensa realizada en el Centro de Operaciones de la CEE, en Hato Rey.

Sólo una enmienda a la ley podría hacer que ocurriese un cambio de fecha para que los electores puedan completar su proceso de inscripción. Sin embargo, en la actualidad no hay sesión legislativa. Tendría que el gobernador Pedro Pierluisi llamar a una sesión extraordinaria para atender el tema.

De inmediato, el comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, y el de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Fronteras, identificaron que este es uno de los múltiples problemas que tiene el Código Electoral, aprobado en el 2020.

“Hubo problemas en las primarias 2020, hubo problemas en las elecciones generales 2020, hubo problemas en las primarias recientemente en junio y estamos donde estamos”, afirmó Aponte.

En cuanto a las complicaciones que se enfrentan en las JIP, Padilla Rivera aceptó que existe una deficiencia de personal. Sin embargo, comentó que estas designaciones las hacen los partidos.

Aponte, de inmediato, reveló que las plazas de funcionarios para atender este proceso de inscripciones las tiene “congelada” la Junta de Supervisión Fiscal. Dijo que, aunque quisieran nombrar a personal, no pueden hacerlo.

La comisionada del Partido Popular Democrático, Karla Angleró, precisó que por estas congelaciones ha visto disminuido el número de funcionarios de la colectividad que atienden en las JIP. Señaló que de 114 empleados, tras renuncias y retiros, ahora sólo cuentan con 67 empleados.

Rivera Padilla también demarcó que estas plazas son de difícil reclutamiento, debido a la poca paga que reciben de $1,388 mensuales.

PUBLICIDAD

Explicó que la CEE presentó ante la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del gobierno un plan de clasificación y retribución para mejorar estos salarios. Están en la espera de que sea aprobado.

Ante esta situación de los empleados, Rivera Padilla aceptó que no tienen personal para realizar más eventos de inscripción o tener muchos empleados laborando cuando ocurra uno de estos eventos como de San Patricio para atender a todo el público que se dé cita.

A modo de ejemplo, aceptó que este viernes tuvieron problemas para abrir el centro de inscripción de Plaza Las Américas, ya que los empleados asignados para laborar allí fueron los mismos que salieron a las 4:00 a.m. de hoy de trabajar en San Patricio Plaza.

A las 11:00 a.m., Rivera Padilla no pudo precisar si el centro de Plaza Las Américas, que se supone iniciaría a las 9:00 a.m., había lograr comenzar a operar.

Aponte informó que asignó a laborar allí a un coordinador del PIP, Juan Navarro. Mientras, Proyecto Dignidad designó a la comisionada electoral alterna, Deyanira Roque. Con estas dos funcionarias, se establecería un balance para que pudiera iniciar el proceso de inscripción.

Sin embargo, la presidenta hizo constar que ambos funcionarios no tenían acceso a los sistemas. Estos tenían que ser creados para lograr la operación.

Para evitar que vuelva a ocurre otro incidente como el de San Patricio, Padilla Rivera señaló que van a establecer mayores controles.

“Definitivamente, tenemos que entregar turnos. Los tiene que entregar la CEE. No puede haber un tercero entregando turnos ni entregando formularios que no sea el orden que establece o la organización que establece la CEE”, comentó.

En el evento realizado en San Patricio Plaza, la organización a cargo de entregar los turnos lo fue Prende Tu Voto. Esta misma entidad sin fines de lucro fue la que organizó el evento de hoy en Plaza Las Américas.

Más allá de las medidas que se tomen, el comisionado del PIP comentó que las situaciones que atraviesan para inscribir electores se debe a que en los pasados años no acudieron a las escuelas ni las universidades a realizar el proceso.