Como reacción al informe emitido por la Comisión cameral de Educación, el cual recomienda al Senado que no le dé paso a su confirmación, la designada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, afirmó este martes que se mantiene enfocada en su misión de retomar la educación presencial de manera “adecuada y segura para nuestros niños y jóvenes”.

De inmediato, dijo que no le sorprende la opinión expresada por la Cámara de Representantes en su contra, luego de haberla sometido a un interrogatorio de 11 horas la semana pasada a modo de interpelación.

“No me toma por sorpresa la determinación que anuncian varios señores representantes previo a la extensa y atropellada vista de interpelación. Algunos ya se habían expresado en contra de mi designación y se habían opuesto a un regreso a clases seguro”, manifestó en declaraciones escritas.

Las expresiones las emitió a las pocas horas de que la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, Deborah Soto, hiciera público un informe negativo hacia el trabajo que ha realizado en Educación de cara al retorno a clases presenciales en medio de la pandemia del coronavirus, así como hacia la preparación que tiene Aponte Santos para dirigir a Educación.

En la conclusión del informe se destaca que “el Departamento de Educación no está listo para reabrir las escuelas y retomar las clases de manera presencial, ni para garantizar la seguridad y salud de los estudiantes, maestros y personal no docente”.

Pero, más importante aún precisa que “la designada secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte Santos, fue evasiva a la hora de contestar preguntas de los representantes, no tiene un plan concreto para la reapertura de las escuelas, no tiene un protocolo para manejar el COVID-19 en los planteles escolares y no le explicó a esta Cámara de Representantes, ni al país cómo garantizará un entorno escolar seguro y saludable para nuestros, niñas y jóvenes. Por todo lo anterior, y por su cuestionable desempeño manejando los asuntos discutidos en este informe, concluimos que la señora Elba Aponte Santos no demostró que tiene los elementos necesarios para dirigir el Departamento de Educación”.

Ante estos argumentos, Aponte Santos señaló que ha puesto sus energías en este retorno a clases de manera presencial, pues, entre otras cosas, es avalado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

“Desafortunadamente, a pesar de que recientemente el CDC se expresó de manera contundente con respecto a que existía evidencia robusta de que se podía retornar a clases de manera segura, siguiendo estrictas medidas de seguridad y salubridad, en la Isla, como en otros lugares, nos encontramos con la difícil tarea de lograr convencer a algunos sectores de que esto no solo es posible sino necesario”, señaló la titular.

Añadó que “las escuelas no son solamente un vehículo de enseñanza, son también, un canal para hacer llegar múltiples servicios sociales que una parte importante de la ciudadanía requiere con urgencia. Para muchas familias, la apertura de las escuelas significa el potencial regreso a sus trabajos de jefas de familia, así como la primera oportunidad de los niños, que han estado sufriendo el impacto psicológico de los múltiples eventos que han interrumpido su normalidad (huracanes, terremotos y pandemia), de poder recibir servicios de intervención y apoyo psicosocial”.

La designada secretaria no se defendió de los ataques que recibió. Aludió a que son parte de una agenda política.

“Mis energías van a estar enfocadas en lograr que las escuelas que finalmente estén listas abran y que los niños, jóvenes y maestros vayan - paulatina y voluntariamente- retomando la normalidad de su vida escolar. Es responsabilidad de todos, desde el cargo que ocupemos, ser parte de soluciones viables y que haya espíritu de colaboración para un mejor Puerto Rico. Nuestros estudiantes no pueden ser rehenes de agendas político partidistas, ya han sufrido demasiado a causa de fenómenos naturales y de la burocracia que estamos tratando de eliminar”, concluyó.

Aponte Santos está en la espera de ser evaluada por el Senado para ser confirmada en propiedad como secretaria de Educación. Se espera que esta evaluación ocurra después de que se dé el plan de regreso a clases, proyectado para el 3 de marzo próximo, confirmó el portavoz del presidente del Senado, Ángel Raúl Matos.